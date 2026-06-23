García Morales tras obtener la Liga Uruguaya: "No era un desafío fácil, ganar es una manera de validarse"

Con la emoción a flor de piel, Leandro García Morales, entrenador de Peñarol, expresó su felicidad por haber obtenido la Liga Uruguaya de Básquetbol con el aurinegro: “Es difícil elaborar ahora algún concepto, hay muchas emociones, pero principalmente rescato eso, el equipazo que armamos. El día indicado el equipo mostró otra vez la cara y me quedo con eso”, inició en diálogo con VTV Plus.

Y de inmediato puso el foco en el esfuerzo colectivo que realizaron: “Solo nosotros sabemos los problemas que hemos pasado, pero bueno, también hubo un enorme trabajo de parte de la dirigencia de pder solucionar todos los problemas que se fueron planteando, sobre todo con tema de lesiones y de cambios de jugadores. Entonces se disfruta muchísimo, estoy recontra contento de ver a todos los jugadores felices y disfrutando del campeonato, que está más que merecido”.

Al ser consultado acerca de lo que le genera a nivel individual el haber ganado su primer título como entrenador en jefe en Uruguay, García Morales respondió: “En el deporte a veces podés ser muy bueno, pero hasta que no ganás algo... es una manera de validarse, ¿no? El desafío que teníamos nosotros no era fácil, Peñarol no era campeón hace cuarenta y pico de años. Por algo se dan esas cosas, más allá de estuvo un tiempo fuera del básquetbol, al estar tanto tiempo afuera tuvo que volver y arrancar de cero, y es muy difícil arrancar desde Tercera, con todo lo que eso conlleva, con lo difícil que es volver a poner un equipo de primer nivel en la cancha y después estos últimos años que lo estábamos intentando y había sido muy difícil”.

En este sentido profundizó: “Obviamente (contra) equipos ya establecidos en la Liga, tanto Aguada como Nacional y algún otro tenían más experiencia, por eso se disfruta tanto este momento, y haberle ganado a Aguada, que es uno de los protagonistas de los últimos años, parece un final excelente”. Sobre su decisión de mantener a Skyler Hogan dijo: “Me pone muy contento por él porque sé lo que trabajó, lo que quiso estar acá, lo que luchó para pelearse con todas estas cosas. Todo el crédito para él que es un animal, un tremendo compañero y una persona buenísima. La gente que es así se merece lo mejor y, encima, si no es el MVP anda cerca”.