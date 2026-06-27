Nacional en el mercado: Platense respondió que Mainero sale por la cláusula y Mereles tiene nuevo destino

Nacional continúa activo en el mercado de pases y en las últimas horas mostró interés en Guido Mainero, extremo derecho de 31 años con actualidad en Platense. El argentino viene de jugar 22 partidos durante el primer semestre, donde aportó un gol y dos asistencias. Fue la figura en la victoria 2-1 del Calamar ante Peñarol por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores, donde fue capitán y marcó un tanto.

La gerencia deportiva del tricolor se contactó con la dirigencia de Platense para ofrecerle un monto específico por su ficha. Sin embargo, desde la vecina orilla agradecieron el contacto, pero fueron contundentes al afirmar que solo emigra por el monto estipulado en su cláusula de rescisión.

“Saben que tenemos una cláusula firmada y si la ponen obvio que saldrá, pero si no es así no lo vamos a negociar”, le trasladaron a Ovación desde la interna del club. En tanto, desde el tricolor dijeron que ese monto específico no están dispuestos a abonarlo.

Puertas adentro del Bolso se encuentran satisfechos con el mercado que vienen realizando hasta el momento por los arribos del arquero Alexis Martín Arias, el defensor central Francisco Calvo y el volante Bruno Zuculini.

El exjugador de Racing ya se sumó al plantel y el golero arribó ayer por la tarde a Uruguay: “Estoy contento de estar acá, influyó mucho el llamado de Jorge Bava”, dijo.

Nacional en el mercado: ya se definió el futuro de Exequiel Mereles, que sale a préstamo

Exequiel Mereles trasladando la pelota en un encuentro con Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Por otra parte, se definió el futuro de Exequiel Mereles, quien se irá a préstamo a Central Español hasta fin de año, con la opción para el palermitano de renovar por un año más.

Después de analizar varias propuestas, que incluyeron a clubes como Cerro Largo, Deportivo Maldonado y Progreso, el Sapito optó por Central. Cabe recordar que el atacante de 20 años tiene contrato vigente con Nacional hasta 2028. Sale en busca de continuidad tras haber disputado apenas dos minutos desde la llegada de Bava.

Por otra parte, el volante colombiano Jhon Guzmán será cedido a Progreso tras no haber debutado de manera oficial en el Bolso.

Dentro de la lista de futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el entrenador, todavía falta resolver el futuro de Nicolás "Diente" López, Gonzalo Carneiro, Ignacio Suárez y Mauricio Vera.

En el caso del volante de 28 años, que arribó a préstamo con opción de compra desde Deportes Concepción, la situación es compleja porque el club chileno tiene ocupado el cupo de extranjero, por lo que si el Bolso le corta la cesión no podrá jugar en el equipo dueño de su ficha. En estos momentos se encuentran analizando los distintos escenarios posibles.