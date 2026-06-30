Diego Aguirre: desde "el Cabecita Rodríguez es un nombre importante" a los que "van a potenciar" a Peñarol

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, habló este martes en una conferencia de prensa desarrollada en Los Aromos e hizo referencia al mercado de pases. En este sentido, dijo que Jonathan "Cabecita" Rodríguez es "un nombre importante" y se refirió a los jugadores que considera que "van a potenciar" al plantel del aurinegro.

En relación al delantero floridense de 32 años, solo tuvo elogios: "Un nombre importante es el Cabecita Rodríguez, seguramente se incorpore con nosotros, es un jugador que le ha dado mucho a Peñarol y genera expectativa encontrar la mejor versión de él. No creo que sea un mercado de pases con demasiados movimientos sino encontrar lo mejor de los que están acá".

Respecto de los objetivos que se traza, enfatizó: "Estamos rearmando todo, dejando atrás un semestre que fue muy difícil, renovando la energía y la expectativa con el objetivo de hacer una buena segunda parte del año. Estamos terminando de ver algunas cosas con el plantel, como es habitual, y dentro de poco ya se nos viene el primer partido. Los jugadores están bien, no tenemos lesionados, eso es lindo para poder empezar".

En este sentido añadió: "Sentimos que no hemos hecho una buena primera parte, que estamos en deuda con la gente en general y tenemos una oportunidad de ganar el objetivo que nos queda que es el Campeonato Uruguayo y vamos a intentar darlo todo para eso. Los jugadores están trabajando muy bien, les hizo bien cortar, dejar un poquito atrás los momentos complicados y hoy estamos prontos y preparados para este nuevo desafío que se nos presenta".

Diego Aguirre, director técnico de Peñarol, dialogando con los medios en conferencia de prensa. Foto: Martín Neira.

Sobre la salida de Franco Escobar, acotó: "Estaba dentro de las posibilidades, lo llamó Newell’s, el equipo donde se formó, tenia la posibilidad de volver y lo liberamos para que eso pase. Trajimos a Franco Romero para suplir alguna posible baja y realmente no estoy muy preocupado por jugadores que puedan venir sino en tener a los jugadores que fuimos a buscar a principio de año y que no pudimos tener la mejor versión por los motivos que ya saben. No hay nada que me quite el sueño, estoy muy conforme con el plantel que tenemos".

Al ser consultado acerca de si hay algún otro futbolista que tenga posibilidades reales de dejar el plantel, Aguirre respondió: "Sí, hay una posibilidad más de un jugador que puede salir. No hablo de posibles ventas, que está dentro de cada mercado como Nahuel Herrera, pero sí que hay una posibilidad puntual".

Sobre la frustrada salida de Facundo Batista a Lanús, dijo: "Estuvo cerca de salir, después no hubo un acuerdo, son cosas que pueden pasar, vamos a estar con un plantel muy competitivo".

A la hora de hablar de Abel Hernández, Javier Cabrera y Eduardo Darias, se mostró ilusionado: "Cuando me hablan de posibles refuerzos, quién va a venir y quién no, ellos de alguna forma son refuerzos para la segunda parte del año, en el equipo que se proyecta están Cabrera, Darias y Hernández".

Al respecto, agregó que considera que ellos "van a potenciar" al Mirasol.