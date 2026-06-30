Otra baja en Peñarol: Franco Escobar rescinde su contrato y continuará su carrera en Newell's

Franco Escobar dejará de ser jugador de Peñarol. El lateral argentino acordó la rescisión de su contrato con la institución aurinegra y continuará su carrera en Newell's Old Boys, el club donde realizó las divisiones formativas y debutó como profesional.

De esta manera, el futbolista de 31 años cierra un breve ciclo en el conjunto Mirasol, al que había llegado a fines de 2025 para comenzar su participación oficial a principios de 2026 como una de las primeras incorporaciones para la temporada.

Su contratación fue un pedido expreso de Diego Aguirre, que buscaba reforzar el lateral derecho tras la salida de Pedro Milans. Escobar arribó con el pase en su poder luego de finalizar su vínculo con Houston Dynamo de la MLS.

Sin embargo, su estadía en Peñarol fue más corta de lo esperado. Tras alcanzar un acuerdo entre las partes para finalizar el contrato de forma anticipada, el defensor emprenderá el regreso a Rosario para vestir nuevamente la camiseta de Newell's, institución en la que debutó en Primera División en 2015 y con la que mantiene un fuerte vínculo.

Durante su paso por Peñarol, Escobar disputó 22 partidos oficiales y acumuló 1.763 minutos en cancha entre el Torneo Apertura, el Intermedio y las competencias internacionales.

Si bien alternó actuaciones como titular, nunca logró consolidarse definitivamente en el equipo y terminó perdiendo terreno en la consideración del cuerpo técnico.

Franco Escobar en el amistoso entre Peñarol y Colo Colo. Foto: Natalia Rovira.

Con la salida del lateral argentino, Peñarol continúa reconfigurando su plantel de cara al segundo semestre de la temporada.

La partida de Escobar se suma a otros movimientos del mercado, mientras la dirigencia trabaja junto al cuerpo técnico en la búsqueda de alternativas para reforzar el plantel con el objetivo de afrontar la definición del Campeonato Uruguayo.