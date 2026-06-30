Oposición de Peñarol reclama transparencia en la negociación por Arezo y el balance financiero 2025 atrasado

Las versiones sobre la opción a compra que puede ejercer Peñarol hasta este martes 30 de junio por la ficha de Matías Arezo no coinciden completamente, pero lo cierto es que hay una oportunidad de mercado para pagar un poco menos por el delantero de 23 años y convertirlo en patrimonio del club para los próximos tres años.

Antes de mañana cuesta 3,5 millones de dólares menos los 400.000 del cargo por el préstamo hasta diciembre (de los que ya fueron pagos la mitad). Desde este miércoles 1º de julio, cuesta un poco más.

Todos en el Consejo Directivo están de acuerdo en hacer la inversión, pero una parte cuestiona un detalle: el hermetismo del oficialismo sobre la negociación con el representante del goleador, Sebastián Taborda.

Hace dos semanas los dirigentes acordaron avanzar para evaluar las condiciones del nuevo contrato, entre ellas el salario que pide el jugador. Según averiguó Ovación, hoy Arezo cobra un porcentaje del sueldo que le pagaba Gremio y resigna otra parte; el club brasileño no abona el resto. Lo que pretende con el nuevo contrato largo que le ofrece Peñarol es acercarse al salario que le pagaban en Brasil.

Matías Arezo celebra su gol ante Cerro en el CDS. Foto: Leonardo Mainé.

“El Consejo no está para poner palos en la rueda” porque quiere al jugador, admitió Marcos Acle, pero cuestiona: “También queremos saber en qué situación económica queda el club ante la inversión más importante del año”.

Y en la misma línea, otra fuente del bloque opositor agregó que Ignacio Ruglio ni nadie del oficialismo aurinegro informó aún la fecha del balance 2025, “a pesar de reiterados pedidos”. Un factor que “debería condicionar (la operación Arezo) si lo tuviéramos, por sí o por no, pero no lo tenemos”, lamentó.

La oposición de Peñarol entiende “clave” que todos sepan cómo puede impactar económicamente al club de cara a los próximos tres años, cuando se deberían pagar las tres cuotas del aún hipotético fichaje, bajo una nueva (o al menos renovada) administración porque en noviembre habrá elecciones. Pero hoy van a votar sin esa información.