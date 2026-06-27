Un capítulo más de la novela Nicolás Vallejo: el saldo a favor que tiene Peñarol con el Grupo Pachuca

"Aguirre siempre lo quiso”, confió una fuente de Peñarol a Ovación sobre el argentino Nicolás Vallejo y dio a entender que la novela por el exatacante de Liverpool tiene un capítulo más.

Fue uno de los mejores socios que tuvo Abel Hernández en Liverpool y es pretendido por el cuerpo técnico aurinegro desde diciembre, pero fue adquirido por el Grupo Pachuca y nunca llegó a Los Aromos pese a la insistencia de Peñarol a lo largo de más de dos meses.

No fue hasta su debut con la camiseta del Club León que el Carbonero desistió realmente de la posibilidad de que llegara. Pero con solo nueve partidos (una asistencia) en el pasado semestre del fútbol mexicano, la puerta se abrió de nuevo.

La negociación por el futbolista se mantiene con el representante Rafael Monge, intermediario de cada trato entre Peñarol y el Grupo Pachuca.

Cabe señalar que Peñarol tiene un saldo a cobrar del Grupo Pachuca por el volante formado en el club, Santiago Homenchenko. El grupo se lo compró a Peñarol en enero 2024 por USD 1,5 millones y el Manya se quedó con un 30%.

Santiago Homenchenko celebra su primer gol con la camiseta del Querétaro de México. Foto: @Club_Queretaro.

En mayo Querétaro compró la ficha del uruguayo al Grupo Pachuca por USD 2 millones, por lo que a Peñarol le corresponden 600.000 dólares, de los que hasta ahora solo cobró la mitad. Ese saldo podría entrar en la negociación por Vallejo.

Si bien hay extremos en el plantel como Javier Cabrera, Luis Angulo (Talleres de Córdoba tiene una opción de repesca pero no hay señales de que la ejecute) y juveniles como Brandon Álvarez y Stiven Muhlethaler, la intención del club es incorporar al menos uno.

En ese sentido, el argentino de River Plate, Leonel Jaime, está cerca de llegar a préstamo por un año, sin cargo ni opción a compra. Por otro lado, Diego Hernández también está en carpeta: pertenece al Botafogo y jugó los últimos 12 meses el Brasileirão para el Remo.