Mercado de pases: el zaguero con pasado en Nacional que está a una firma de ser la primera alta de Peñarol

Si bien desde filas mirasoles todavía no lo dan como cerrado, todo indica que Franco Romero será la primera alta de Peñarol en este período de pases invernal, durante el que el plantel de Diego Aguirre ya sufrió dos bajas en la defensa.

Por un lado, se terminó el préstamo de Emanuel Gularte y Puebla de México, club dueño de su ficha, ya negoció otra cesión con el Sporting de Gijón español; el otro caso es Matías González, joven formado en el club y el último jugador del plantel campeón de la Copa Libertadores Sub 20 que quedaba, que llegó a un acuerdo con el club para rescindir su contrato por falta de oportunidades en el primer equipo, y su destino podría ser Danubio.

El caso de Franco Romero es particular por su pasado en Nacional, pese a que ya pasaron dos años desde que se fue de allí. El defensa central oriundo de Sarandí del Yí (Durazno) hizo sus últimos años de formativas en Racing y debutó en Primera División con la Escueilta de Sayago en 2014.

Luego de un paso por Liverpool tuvo su primera experiencia internacional en el Volos NFC de Grecia, donde jugó una temporada y la siguiente defendió al Bellinzona de Suiza. Desde donde arribó al tricolor en julio 2023 y estuvo por 12 meses, hasta mitad del 2024.

Después volvió a emigrar a Perú para defender al Sporting Cristal por otro año. Luego jugó un semestre en el Farense de Portugal, para llegar en enero de este año a Montevideo City Torque. Fue uno de los pilares del equipo de Marcelo Méndez: titular indiscutido, jugó 22 partidos y convirtió dos goles.