Mercado de pases: los dos defensas que fueron ofrecidos a Peñarol para el segundo semestre del año

Cuando terminó el primer semestre de actividad del año, culminada la cuarta fecha del Intermedio que Peñarol pudo cerrar con victoria sobre Cerro en el Tróccoli, el Consejo Directivo se reunió con Diego Aguirre y se definieron dos cosas principales: la continuidad del DT hasta diciembre para enfrentar el desafío de revertir la imagen que dejó en este inicio del 2026, y que se tenían que realizar cinco contrataciones. Hablaron de un defensa central, un lateral izquierdo, un volante, un extremo y un delantero.

Y en lo que respecta a la última línea, en las últimas horas hubo novedades. Por un lado, es un hecho que Peñarol va a ir en busca de incorporar un zaguero, según confirmaron fuentes del CD a Ovación. Además sostenido en la partida de dos alternativas para ese puesto: Emanuel Gularte se fue al Sporting Gijón de España y Matías González acordó una rescisión de su contrato por falta de oportunidades.

En ese sentido, hoy el representante Edgardo Lasalvia ofreció a Alan Saldivia (24 años; ex Defensor, Torque y Colo Colo, actualmente en Vasco da Gama), pero porque pretende una salida de Nahuel Herrera a Alemania (acercó una oferta a préstamo, pero Peñarol quiere una venta).

El uruguayo Alan Saldivia en Vasco da Gama. Foto: Instagram

Por otro lado, fue ofrecido al club un futbolista que destaca en la Segunda División Profesional: Benjamín Núñez. “Pero todavía no hay definición”, señalaron. Tiene 23 años, es zurdo, mide 1,74 metros y juega en Oriental de La Paz (líder de la Anual en la B).

Cabe recordar que para ese puesto Peñarol tiene a Maxi Olivera y Lucas Hernández, y también ha jugado Franco Escobar a pierna cambiada.