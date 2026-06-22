Cuánto tiempo de recuperación le falta a Nahuel Herrera por la lesión de hombro y su posible salida de Peñarol

"El tiempo estimado de recuperación es de tres meses”, señalaron desde Peñarol luego de la cirugía de hombro a la que se sometió Nahuel Herrera en España, el pasado 19 de marzo, es decir hace tres meses y monedas. Pero también que se podía extender algunas semanas más y de hecho es el caso del joven zaguero de 21 años, que sigue poniéndose a punto para volver a las canchas, cuando faltan unos 20 días para que se reanude el Torneo Intermedio con su quinta fecha: prevista para el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de julio.

Pero el futuro más próximo de Herrera no está asegurado en Peñarol. De hecho la idea del club era mantenerlo el primer semestre y negociarlo en la ventana de pases del verano europeo, cuando los clubes del Viejo Continente hacen sus movimientos más fuertes. Claro que sin contar la lesión que sufrió y lo tuvo fuera prácticamente toda la primera mitad del año.

Sobre una eventual salida del defensor habló días atrás su representante, Edgardo Lasalvia, en diálogo con la radio Sport 890: “Ayer me llegó una propuesta muy importante de Alemania, para que gane 10 veces más. Peñarol no está pensando en el jugador, está pensando en sus arcas, está queriendo cubrir dinero mal gastado”. Y profundizó sobre el aspecto económico con disconformidad: “Nahuel gana 15 mil dólares por mes y es un jugador que vale 10 millones”.

Según confirmó Ovación con fuentes del club, el agente sí hizo llegar una oferta de “un club fuerte de Europa” (no confirmaron que fuera de Alemania), pero por un préstamo con opción a compra obligatoria por objetivos.

Sin embargo, la intención de Peñarol es vender al futbolista porque no quieren especular con el rendimiento que pueda tener el futbolista en cualquier hipotético destino y que de ello dependa su valor de mercado. Sino que eso lo marque lo que ha hecho en Peñarol y cómo se ha consolidado como central. Herrera es patrimonio de Peñarol y se pretende una buena venta, por eso la salida quizás termine postergándose.