La zona en el campo de Peñarol que se desarma y puede perder un pilar importante para la recta final del año

En Peñarol hay un tema de Estado: contratar extremos. Ovación habló con fuentes del Consejo Directivo aurinegro y le confirmaron que el nombre de Diego Hernández gusta y es del interés de Diego Aguirre.

En la jornada de ayer surgió la información de que algunos directivos del club carbonero viajarían a Miami, Estados Unidos, en las próximas horas para poder reunirse con el representante del exjugador de Wanderers. Desde el Carbonero detallaron que esto no es así, pero afirmaron que Hernández “es uno de los nombres que está en carpeta”.

Sin embargo, hay una zona en el campo de juego del equipo Mirasol que comienza a sufrir bajas importantes y de jugadores de rol como es la última línea.

Ayer, Emanuel Gularte se despidió de Peñarol por medio de un posteo que hizo en sus redes sociales. “Gracias por permitirme defender la camiseta más gloriosa del mundo. Gracias por hacerme sentir parte. Hasta pronto carboneros”, escribió el zaguero que va a seguir su carrera en el Sporting Gijón de España.

Emanuel Gularte en el clásico entre Peñarol y Nacional por el Torneo Clausura. Foto: Nicolás Pereyra.

Otra baja que se confirmó en el equipo la Fiera es la de Matías González. El defensor —que juega tanto de central como de lateral derecho— se irá a préstamo a Central Español para poder sumar minutos.

Matías González, capitán de Peñarol en el partido ante Central Español por Copa de la Liga AUF. Foto: @OficialCAP.

Si bien disputó solo seis encuentros en la actual temporada en el Mirasol (cuatro como lateral y dos como zaguero), González era una pieza de recambio que tenía Aguirre para la defensa.

La otra baja que podría darse es la de Nahuel Herrera. Su representante, Edgardo Lasalvia, indicó que en las últimas horas existieron varios sondeos por el defensor de 21 años. “Me llegó una propuesta muy importante de Alemania para que gane 10 veces más”, sostuvo en diálogo con la radio Sport 890.

En Peñarol pretenden negociarlo y retenerlo hasta fin de año a Herrera, pero está la chance de que pueda ser transferido en este mercado.

Por eso, el conjunto Mirasol tendrá que estar atento y ver si deberá reforzarse o no en la defensa.