Emanuel Gularte se despidió de Peñarol: "Gracias por permitirme defender la camiseta más gloriosa del mundo"

Emanuel Gularte finalizó su cesión en Peñarol y continuará su carrera en el Sporting Gijón de España. El zaguero de 28 años arribó al aurinegro a inicios de julio del 2025 y disputó un total de 32 partidos en los que aportó un gol y una asistencia.

Tras conocerse la noticia de su salida, publicó un mensaje dedicado al Mirasol: "Llegó el momento de despedirme. Y aunque las despedidas nunca son fáciles, hay algunas que cuestan un poco más. Como ahora porque no se trata solamente de dejar un club sino de irme de un lugar que me marcó para siempre", inició.

Y añadió: "Peñarol fue mucho más que una etapa en mi carrera, fue un sueño cumplido, una responsabilidad hermosa y un privilegio que llevaré conmigo para toda la vida.

Hay camisetas que se visten pero hay otras que se sienten, hay escudos que se defienden pero hay otros que se transpiran con el alma".

En este sentido, prosiguió haciendo alusión a lo que le generó representar al aurinegro: "Porque Peñarol no es solamente un club, Peñarol es una forma de sentir y de vivir, es ese hermoso legado que pasa de generación en generación, es un amor incondicional y eterno... Jugar en Peñarol es cargar todos los días con el glorioso peso de una camiseta que te obliga a dar siempre un poco más, aun cuando la fuerza parece acabarse, es entender que cada partido se juega acompañado por la historia que forjaron los gigantes ídolos que defendieron estos colores y su hinchada".

Emanuel Gularte celebrando su primer gol clásico con Peñarol. Foto: Darwin Borrelli.

"Defender esta camiseta fue mucho más que jugar al fútbol. fue abrazar un sueño, fue vaciarme por completo en cada entrenamiento y en cada partido, fue comprender que vestir esta camiseta es un honor que debe ganarse todos los días. Me voy con la tranquilidad de haber entregado todo lo que tenía. Con errores y aciertos, pero siempre con compromiso, respeto y amor por estos colores", agregó.

A su vez, se dirigió a todas las personas con las que compartió el día a día en la institución: "Me voy agradecido con cada compañero, entrenador, funcionario y trabajador del club que hizo parte de este camino".

"También quiero agradecer a mi familia, a quienes estuvieron cuando las luces del estadio se apagaban y sólo quedaba seguir trabajando. A quienes compartieron mis alegrías y soportaron mis ausencias pero sobre todo me sostuvieron en los momentos mas difíciles, gracias por estar a mi lado", continuó.

A modo de cierre, puso el foco en los fanáticos de Peñarol: "Y en especial gracias a ustedes los hinchas.

Gracias por el apoyo incondicional, por cada aliento, por cada aplauso y por cada muestra de cariño. Ustedes son el alma que mantiene viva la grandeza de Peñarol. Gracias por permitirme defender la camiseta más gloriosa del mundo. Gracias por hacerme sentir parte. Hasta pronto carboneros".

Y cerró su dedicatoria con una expresión: "¡PEÑAROL nomá'!".