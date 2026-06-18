Oposición de Peñarol pide cautela ante factible compra de Matías Arezo: en qué discrepan y sus argumentos

En Peñarol se avanza para confirmar la opción de compra de la ficha de Matías Arezo y el martes se dio una extensa charla sobre este tema en la reunión del Consejo Directivo celebrada en la sede de la institución aurinegra.

Tal como informó Ovación, hay consenso para que el club haga uso de la opción de compra que puede ejecutar hasta el 30 de junio y las coincidencias son estrictamente deportivas.

Es que desde la oposición Mirasol se dejó en claro una postura que tiene que ver con lo deportivo. “En ese ámbito hay consenso porque todos consideramos que es un jugador muy valioso y que vale la pena apostar por él”, dijo una fuente del bloque opositor a Ovación.

Pero también se avisó de algo que preocupa a la oposición y se trata de los riesgos que puede llegar a tener una compra de estas características por estos tiempos.

Cabe recordar que el club Carbonero negoció con Gremio de Porto Alegre un préstamo de 400.000 mil dólares por un año por Arezo y una opción de compra del 100% de la ficha del futbolista en 3,5 millones de dólares.

Desde la oposición piden cautela porque entienden que no existe una urgencia real de ejecutar la opción de compra ahora cuando también la pueden hacer antes del 31 de diciembre.

Marcos Acle. Foto: Estefanía Leal.

“Hay que administrar riesgos y ser cautelosos. La conveniencia deportiva no fue motivo de discusión, pero sí advertimos que no existe urgencia real dado que el club tiene todo el año para ejercer la compra”, dijo a Ovación el consejero Marcos Acle al ser consultado por esta situación que se planteó en la reunión del martes.

Cabe recordar que desde Peñarol dijeron que si Gremio recibía una oferta de 7 millones de dólares o más por Arezo, podía llevárselo luego del 30 de junio, pero desde la oposición argumentaron: “Si reciben ellos una oferta, Peñarol conserva la opción de compra de 3,5 millones de dólares por más alta que sea esa oferta”.

El bloque opositor advirtió que se debe analizar también el flujo de caja disponible para hacer tal inversión y en ese sentido manifestaron que la institución debe tomar ciertos recaudos: "Hay que analizar todo. Si bien en lo deportivo no hay dos opiniones y consideramos a Matías un jugador importante por el cual invertir, en lo económico habría que analizar y evaluar los riesgos de esa compra", dijeron desde la oposición.

"Tenemos que ver qué dinero tiene el club, si se clasifica o no a fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 ya que ahí entraría un dinero importante", cerraron diciendo desde el sector opositor a Ovación argumentando que será clave el tema salario y contrato de Arezo para definir si votan o no a favor de la compra de la ficha del delantero de 23 años.