No hubo votación por la compra de Matías Arezo a Gremio: el detalle a resolver en el que trabaja Peñarol

El Consejo Directivo de Peñarol se reunió ayer por la tarde en el Palacio Gastón Guelfi luego de dos semanas, y a dos semanas más de una fecha clave: el 30 de junio es la fecha límite que tiene el club para ejercer la opción a compra por 3,5 millones de dólares establecida con Gremio de Porto Alegre por Matías Arezo, cuando se acordó el préstamo por 12 meses que rige hasta el 31 de diciembre de este año. En julio, el valor de la ficha de Arezo (exclusivamente para Peñarol, por supuesto) lo marcará el propio mercado (hoy está tasado en 5 millones de euros según Transfermarkt).

En ese sentido, estaba estipulado que ayer los consejeros aurinegros votaran para definir si avanzar o no en la compra del futbolista, pero finalmente no hubo tal votación. Diferentes dirigentes de Peñarol, tanto del oficialismo como de la oposición, comentaron a Ovación que el tema sí se dialogó y hay unanimidad de todas las partes para adquirir la ficha del jugador.

“Todos queremos a Arezo”, dijo en esa línea Fernando Jacobo, y explicó que el siguiente paso es acordar con el futbolista de 23 años y sus representantes las condiciones del acuerdo: entre otros ítems, el salario.

Por otra parte, el dirigente Alejandro González se manifestó en la misma línea y dijo “confiar en que esos detalles se van a arreglar en los próximos días”. Todos los dirigentes consultados expresaron su optimismo para cerrar esta negociación antes de la fecha límite.

Arezo llegó a Peñarol en julio 2025 a cambio de 350.000 dólares por un préstamo por cinco meses hasta diciembre. En enero se renovó el préstamo -o mejor dicho, se negoció uno nuevo- que extendió el vínculo del delantero con el club hasta fin de año, a cambio de una cifra “en el entorno de los 400.000 dólares”. Restan 3,1 millones de dólares que Peñarol debería (comprometerse a) abonar antes del 30 de junio. Otro motivo de discusión interna, ya que la mayoría del monto la pagaría una nueva administración.