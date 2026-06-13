La cifra que pide Peñarol por Leandro Umpiérrez tras rechazar una oferta a préstamo de Medio Oriente

El desfile de nombres caractrístico de cada mercado de pases ya empezó y entre tantos que suenan para llegar a Peñarol, en las últimas horas también retumbó uno importante que tiene la posibilidad de salir del club: Leandro Umpiérrez.

Llegó una oferta del FC Baniyas de Emiratos Árabes Unidos por un préstamo por un año con cargo de un millón de dólares por el joven delantero, más una opción a compra por otro millón adicional, según informó Canal 5 y confirmó Ovación. Pero así como llegó, se descartó.

Según confirmaron fuentes del Consejo Directivo aurinegro, el club no aceptará una oferta que le deje a Peñarol una cifra menor a 3,5 millones de dólares “libres”.

En un semestre decepcionante del equipo en general, el maragato de 22 años fue uno de los pocos que pudo destacarse, incluso tras la baja de Leo Fernández. Cuando faltó el ‘10’, Umpiérrez se adueñó de un lugar dentro del 11 inicial de Diego Aguirre, a veces jugando por una banda y otras por el centro de la ofensiva, detrás del nueve como jugaba Leo.

Foto: Darwin Borrelli.

Umpiérrez firmó su primer contrato profesional con Peñarol en enero 2025 y subió al primer equipo inmediatamente, luego de ser campeón uruguayo de Tercera División en 2024 bajo la conducción técnica de Julio Mozzo. Umpiérrez fue el goleador de aquel campeonato con 17 goles.

Debutó en Primera División el 30 de marzo de 2025, en una derrota 0-2 ante Cerro Largo en el Campeón del Siglo. Desde entonces se volvió una alternativa frecuente para el entrenador y en poco más de un año acumula 61 partidos, entre los que convirtió cinco goles y dio siete asistencias. Es, junto a Nahuel Herrera, el jugador formado en el club que mejor se adaptó al equipo de Diego Aguirre.

Además de la oferta formal del conjunto emiratí, también hay interés por el juvenil desde Turquía y otros países de Europa, según confiaron fuentes del club a Ovación. Pero el precio ya fue acordado en el Consejo Directivo, porque se trata de una pieza clave del plantel.