Peñarol da por descartada la continuidad de Emanuel Gularte que tiene su futuro casi abrochado en Europa

Pasaron 10 meses de aquel clásico que Peñarol le ganó a Nacional 3-0 en el Campeón del Siglo, con gol y asistencia de Emanuel Gularte en su segundo partido vistiendo la camiseta del Carbonero. Pese a aquel comienzo auspicioso, el defensor no pudo repetir un partido similar ni consolidarse en la zaga titular del equipo de Diego Aguirre en ninguno de los dos semestres, y todo indica que su ciclo en Los Aromos llegó a su fin.

La ficha del zaguero de 28 años pertenece al Puebla de México, desde donde llegó en julio 2025 en condición de préstamo por un año, hasta el próximo 30 de junio. Si bien la intención del Consejo Directivo aurinegro no era perder al futbolista e incluso le planteó una fórmula para que continúe en el club, Gularte declinó porque le llegó una propuesta económicamente superior.

Peñarol no estaba dispuesto a pagar la ficha del zaguero y la propuesta consistía en que Gularte rescindiera su contrato con Puebla, para luego sí ofrecerle un contrato alto.

La posibilidad estaba sobre la mesa, pero el jugador recibió una propuesta para sumarse al Sporting de Gijón, que milita en la Segunda División de España, equipo que conduce un viejo conocido suyo: el argentino Nicolás Larcamón, quien lo dirigió en Puebla entre enero 2021 y noviembre 2022.

Emanuel Gularte en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Si bien se trata de otra cesión, es la primera oportunidad del zaguero de pasar al fútbol europeo. Surgió en Wanderers, jugó una temporada en Progreso, y luego cinco años y medio en México (Puebla y Querétaro) antes de llegar a Peñarol. En filas aurinegras ya dan por descartada su continuidad. Jugó 32 partidos en el club.

En ese sector de la cancha Peñarol tiene a Mauricio Lemos, Lucas Ferreira (a préstamo hasta diciembre), la opción de Maxi Olivera y Nahuel Herrera, en plena recuperación de su cirugía de hombro y con la posibilidad de salir. Situación que abre la puerta a la contratación de por lo menos un zaguero en este mercado de pases.