Hay consenso del Consejo Directivo de Peñarol para la compra de Matías Arezo a Gremio: los detalles

Hay pocas cosas para rescatar del primer semestre de Peñarol y una de ellas es el, de nuevo, notable rendimiento del joven delantero Matías Arezo, otra vez en un contexto que lo ayudó poco.

Hizo nueve goles en 23 partidos por todas las competencias y estuvo siempre a la orden del DT: es el segundo jugador del plantel aurinegro con más minutos (1.815’) y más partidos (23) en lo que va del 2026, solo superado en ambas estadísticas por Jesús Trindade (1.966’ en 24 partidos, según datos de Transfermarkt). Desde su vuelta al Manya en julio del año pasado, lleva 21 goles y tres asistencias en 47 partidos. Le hizo goles a Nacional en tres clásicos de cinco que jugó, incluido el que sirvió para ganar por primera vez con gente (solo del local) en el GPC, y se inventó un golazo para rescatar aquel empate ante Santa Fe en Colombia, en otra demostración de su talento y jerarquía individual.

Por todo eso -sumado al recuerdo vigente de aquella gran temporada que hizo en 2023 (21 goles y cinco asistencias en 40 partidos), entonces a préstamo del Granada de España- es prácticamente unánime la postura del Consejo Directivo de Peñarol sobre que se debe ejecutar la cláusula de compra que el club acordó con Gremio de Porto Alegre cuando renovó la cesión por 12 meses más hasta el próximo 31 de diciembre.

Arezo llegó a Peñarol en julio 2025 a cambio de 350.000 dólares por un préstamo por cinco meses hasta diciembre. Pero como la intención tanto del club como del jugador era seguir juntos, en enero se renovó el préstamo -o mejor dicho, se negoció uno nuevo- que extendió el vínculo del delantero con Peñarol hasta fin de año, a cambio de una cifra “en el entorno de los 400.000 dólares”, según señalaron fuentes del club a Ovación.

Matías Arezo celebra el gol con el que Peñarol se puso en ventaja ante Defensor Sporting. Foto: Darwin Borrelli.

El acuerdo también estableció una obligatoriedad de compra por 3,5 millones de dólares si Peñarol alcanzaba las semifinales de la Copa Libertadores, o bien una opción de compra por el mismo monto que rige hasta el próximo 30 de junio. Es decir que el club tiene menos de un mes para ejecutarla, o de lo contrario el precio por una hipotética futura compra del jugador lo marcará su valor de mercado (hoy Transfermarkt lo tasa en 5 millones de euros).

Ovación consultó a distintos consejeros aurinegros, tanto del oficialismo como de la oposición, y todos concordaron en que es una inversión que se debe hacer. Porque es un goleador con talento comprobado, sano, identificado con el club y con probable valor de reventa por su juventud: tiene 23 años. El tema a discutir será la forma de pago, en tres años desde enero 2027, porque en pocos meses asumirá una nueva administración.