Los importantes cambios en la comisión de pases de Peñarol, las posibles bajas y cuántos refuerzos se buscan

En medio del parate por el Mundial 2026 y con mucho trabajo en un mercado abierto, el Consejo Directivo de Peñarol resolvió sumarle dos integrantes a la comisión de pases y contrataciones que por estas semanas cumple un rol clave en la institución.

Esa mesa chica que venían integrando el presidente Ignacio Ruglio y los consejeros Marcelo Solomita y Fernando Jacobo, ahora tiene dos piezas más: Gastón Barragán y Zelmar Dufrechou.

Barragán integra la agrupación Origen Peñarolense que lidera Santiago Sánchez y es habitual concurrente a las sesiones del Consejo Directivo, mientras que Dufrechou pertenece a Compromiso y Acción Peñarolense.

Consultado por Ovación, Ruglio contó cuál es el objetivo de esta decisión: “Preparar gente para el futuro. Yo siempre digo que esto es como los abogados y la redacción de los contratos: aprendés con cada contrato cosas que tenés que hacer y cosas que no tenés que hacer a futuro. Y eso es lo mismo, hay que seguir preparando nuevos dirigentes para el futuro del club”.

En tal sentido, el jueves se dio la primera reunión en el Palacio Peñarol con los nuevos integrantes y desde la institución ya se van dilucidando algunas situaciones que tienen que ver con el mercado de pases de cara al segundo semestre de la temporada 2026.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el partido frente a Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

En primer lugar, se quiere aclarar el tema salidas y ahí los futbolistas que no continuarán son varios. Matías González, quien no ha tenido los minutos esperados, saldrá del club y desde la institución se busca una rescisión ya que aún tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre próximo.

Según pudo saber Ovación, el futbolista no quiere irse mal del club de sus amores y en tal sentido se busca la mejor salida. El futuro del jugador de 23 años que fue campeón de la Copa Libertadores Sub 20 con Peñarol en 2022 está en otro equipo del fútbol uruguayo —hay tres interesados en él— o en el exterior, ya que hay sondeos desde Brasil.

Por otra parte, Andrés Madruga, zaguero de 22 años es otro de los que saldrá del Mirasol y seguramente lo haga a préstamo, al igual que los juveniles Ignacio Alegre, lateral derecho de 20 años, y Lorenzo Couture, volante de 20 años que en el inicio de la temporada sufrió una fractura de clavícula y estuvo varias semanas al margen.

También hay que contemplar la situación de Alexander Machado, delantero de 24 años que finalizó el préstamo con Defensor Sporting y regresará a Peñarol, club con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. El futbolista no será tenido en cuenta por Diego Aguirre y seguramente salga cedido nuevamente.

Jonathan Rodríguez haciendo su recuperación en Florida. Foto: Gentileza.

¿El "Cabecita" Jonathan Rodríguez regresará a Peñarol?

En la interna de Peñarol el nombre de Jonathan Rodríguez interesa y mucho, pero hay un factor clave como la recuperación de una complicada lesión de rodilla que sufrió el futbolista mientras militaba en Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos.

El caso se sigue muy de cerca y hay charlas permanentes entre la comisión de pases y contrataciones y el representante del delantero de 32 años, Edgardo Lasalvia.

Lo cierto es que en el correr de la semana entrante la sanidad de Peñarol le hará estudios médicos al floridense y en base a eso el club definirá si se aprueba o no su regreso ala institución.

Emanuel Gularte en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Los refuerzos que busca Peñarol en el mercado de pases

El rubro altas también es importante y en Peñarol se está trabajando para poder cumplir con los pedidos de Diego Aguirre de cara al segundo semestre de la temporada 2026 en el que el aurinegro solo tendrá un frente para pelear: la Liga AUF Uruguaya.

En tal sentido, habrá algunas incorporaciones ya que por ejemplo, en las últimas horas quedó definido que Emanuel Gularte no continuará en el club ya que se irá al Sporting de Gijón de España.

Es por eso que el club Carbonero busca un zaguero en el mercado para sustituir a Gularte y además, hay negociaciones ya iniciadas por un lateral izquierdo y se busca también concretar la llegada de un volante ofensivo y un extremo.