Maxi Noble, figura de Deportivo Maldonado, es uno de los nombres que Peñarol tiene en cuenta en el mercado de pases

Maximiliano Noble la está rompiendo en su tercer año en Deportivo Maldonado, club en el cual ya es el máximo goleador activo del club: acumula 25 en 87 partidos y solo es superado por dos futbolistas que no están en el club: Maxi Cantera, hoy en Paysandú FC, con 27 goles en 104 partidos, y el ya retirado Santiago Bello, con 34 goles en 77 partidos.

En una carrera marcada por varios obstáculos como contó a Ovación en febrero, se puede decir que 2026 ha sido su mejor año desde que, con 15 años, llegó a la capital montevideana desde Castillos, Rocha, y no es casualidad que uno de los grandes de nuestro país se interese en él.

Según pudo confirmar Ovación con fuentes cercanas al jugador, como informó Carve Deportiva, existe un interés de Peñarol por contar con el extremo de 28 años. "Hay interés, ojalá se pueda concretar", dijeron a este medio desde el entorno.

El Mirasol, ante la consulta, expresó a Ovación que sí es uno de los nombres que se maneja entre los futuros refuerzos del plantel de Diego Aguirre, aunque matizaron que aún no hubo un contacto formal más que la consulta de condiciones con su representante y que por el momento no se avanzó porque aún no definieron por qué jugadores apostarán.

A su vez, desde Deportivo Maldonado confirmaron que aún no existió un ofrecimiento formal desde el aurinegro aunque están dispuestos a "evaluar" una oferta por el jugador que en 2026 lleva seis tantos en 18 partidos con el actual líder de la Liga AUF Uruguaya. Viene de perderse el último del Intermedio ante Montevideo City Torque por acumulación de amarillas.

“En 2025 se me dio de empezar a hacer goles. Antes de arrancar el campeonato había tenido una charla con mi padre y le comenté que me gustaría hacer 10. Me dijo que me animara a pisar más el área y me lo dice desde que empecé. Pero le hice un poco más de caso. Lo logré con la confianza que me dio Martín (Piñeyro) al principio del año, de pisar mucho más el área, y después con Gabriel (Di Noia) lo ratifiqué”, confesó a El País meses atrás.

Con el primer DT jugó un poco más por fuera y el actual lo puso de enganche. En años posteriores jugó más de volante, por fuera o de interior, lo que le quitaba esa llegada. Al final de ese año fueron más de 10, anotó 15 y cuatro asistencias en 34 partidos durante 2025, cuatro veces más de lo que había logrado en 2024.

Noble, así como Matías Espíndola, han sido de las figuras claves del Deportivo Maldonado. El enganche argentino de 22 años estuvo a punto de cerrar su transferencia a Necaxa de México, pero la oferta no colmó las pretenciones del club.