Maxi Noble: la charla que potenció su promedio de goles y el buen presente en Maldonado después de pasarla mal

Es el tercer año que Maximiliano Noble se calza la camiseta de Deportivo Maldonado. Por supuesto que cambió mucho desde su llegada en 2024. Una charla con su padre fue uno de los desencadenantes que llevó a elevar su promedio de gol en 2025 siendo enganche, para ayudar a lograr el ascenso, así como para liderar el Torneo Apertura 2026 tras anotar dos penales en el mismo partido, previo al juego con Peñarol.

A Maxi, el Chingolo, le costó alcanzar una estabilidad y por eso mismo la valora. Luego de venirse con 15 años a la capital desde Castillos, Rocha, dormir en un colchón en el piso, negativas de entrenadores y una rotura del tendón de Aquiles, ha podido, gracias al esfuerzo y en conjunto con su familia, vivir de lo que ama.

“No sé si nos llamó la atención el buen inicio, porque uno cuando empieza la temporada trabaja para tener estos arranques, más nosotros por la situación en la que en la que estamos, que es salir lo más rápido posible de la tabla del descenso. Tenemos que salir a ganar en cualquier cancha”, dice Noble a Ovación en la previa al juego por la tercera fecha, para la cual visitará el Campeón del Siglo.

Maxi Noble, el '10' de Deportivo Maldonado, festeja uno de sus goles ante Progreso. Foto: Ricardo Figuero.

Aunque no se siente referente —el plantel tiene jugadores como Hernán Menosse, Renato César, Facundo Tealde— la confianza creció mucho en estos últimos años para el designado en rematar desde los doce pasos. “Me siento mejor ahora, pero por la confianza que me ha dado el cuerpo técnico y los compañeros de tener un rol en la cancha que me hace sentir cómodo”, expresa el atacante y matiza que “si quiere patear otro el penal no hay problema, pero por el momento la agarro yo”.

🎩 𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚



Maxi Noble y el doblete para la victoria de @maldosad. #FábricaDeTalentos🌎 pic.twitter.com/zUi8rxvZA6 — Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) February 14, 2026

El segundo penal de la fecha ante Progreso lo festejó con Matías Espindola: “Habíamos hablado hace un par de semanas de hacer algo, vi un reel y se nos ocurrió eso, quedó medio entreverado pero estuvo bueno. Espero que quede para otros goles”, anhela quien se ha ido acostumbrando.

Maxi Noble y Matías Espindola festejan un gol en Deportivo Maldonado. Foto: Deportivo Maldonado.

“En 2025 se me dio de empezar a hacer goles. Antes de arrancar el campeonato había tenido una charla con mi padre y le comenté que me gustaría hacer 10. Me dijo que me animara a pisar más el área y me lo dice desde que empecé. Pero le hice un poco más de caso”, confiesa quien siempre se señala el tatuaje de sus abuelos para celebrar. Y explica: “Lo logré con la confianza que me dio Martín (Piñeyro) al principio del año, de pisar mucho más el área, y después con Gabriel (Di Noia) lo ratifiqué”. Con el primer DT jugó un poco más por fuera y el actual lo puso de enganche. Años atrás jugó más de volante, por fuera o de interior, lo que le quitaba esa llegada.

Al final fueron más de 10, anotó 15 y cuatro asistencias en 34 partidos durante 2025, cuatro veces más de lo que había logrado en 2024.

José Noble no es solo papá, también jugó al fútbol. Hizo su carrera en OFI y la mayor parte defendiendo a Wanderers de Castillos. “Nunca me presionó, sus consejos siempre fueron desde el apoyo. Siempre me acompañó, desde cuando arranqué en Torque, que tenía 15 años, iba a todos los partidos”, recuerda de aquella complicada etapa.

Maxi Noble y su familia.

Maxi se probó y quedó en el equipo cuando aún no era gerenciado por City Torque y las condiciones eran otras. Rememora que fue “durísima la adaptación”, aunque dejar el departamento con dos amigos hizo un poco más amena la experiencia. El tiempo pasó, uno se volvió a los seis meses y otro al año. “Vivíamos en una residencia de Torque hasta que por problemas que tuvo el club la cerraron. Estuve yendo de un lado para otro y me perdí pretemporadas por no tener lugar para quedarme. Fue un poco duro, pero son cosas que hoy en día ves y ayudan un montón a madurar, a saber que cuesta, y disfrutar de otro tipo de cosas mejor”, señala el jugador que, junto a su padre, evitaban dar cierta información a la familia.

“Mi madre no sabía dónde me estaba quedando, había cosas que no le decíamos porque si hubiera sabido, yo seguramente estaba en Castillos. Siempre quise jugar al fútbol y mi padre también quería que cumpliera el sueño de poder llegar al nivel profesional”, recuerda de sus primeros meses en la capital cuando vivía en “condiciones precarias” y dormía en un colchón en el piso.

En las redes sociales de Maxi se impone un festejo con su padre y es difícil no erizarse. Después de marcar ante Colón, se fundió en un abrazo a través del alambrado y alguna que otra lágrima. “Fue un momento de mucha emoción, por cómo se me venían dando las cosas a mí y al equipo, por clasificar a una final contra Atenas, que nunca me había tocado, y que él estuviera, porque cayó de sorpresa, fue un cúmulo de cosas. Me salió abrazarlo y regalarle la camiseta”.

Noble debutó, curiosamente, contra esta camiseta en 2014 y convirtió un gol. “Tenía 17, el técnico gritó ‘Maxi’ pero éramos dos, Nandín y yo. Fui corriendo, de última que me dijera que no, pero era yo. Empatamos 1-1. El otro gol lo hizo Joaquín Zeballos, también de Castillos”, recuerda.

Después de tres años en Torque cumplió 18 y firmó por otros dos, pero cuando llegó el Grupo City lo enviaron a préstamo a Plaza, Leo Rocco lo subió desde Tercera y le tocó jugar por primera vez en la máxima categoría. Hasta que llegó Edgardo Arias y le dijo que no iba a contar con él. De ahí pasó a Cerrito durante seis meses para luego jugar un año en Villa Española, donde “costó” pero terminó jugando.

Una de cal y una de arena para Maxi que en 2020 sintió el famoso ruido y se rompió el talón de Aquiles en el Charrúa. Nueve meses de recuperación y un nuevo comienzo. Otro año, nueva camiseta y mejor desafío. Esta vez para ser parte del histórico ascenso de Albion en 2021, en aquella “B” con Defensor, Danubio, Rampla Y Cerro. “Fue hermoso y duro salir campeón con los equipos que había”, asegura el Chingolo. Le dicen así desde Torque.

Fue su forma de referirse a un compañero que “no metía la pata”, porque así se le dice en Castillos, pero nadie lo sabía. “Al otro día todos me decían ‘sos un Chingolo’ y me quedó. Lo peor es que dije que no me gustaba y eso es peor”.

El domingo visitan el Campeón del Siglo

Maxi jugó cinco partidos ante el mirasol y nunca le anotó. Dice que no tiene preferencia por si ataja Washington Aguerre o Sebastián Britos, ya que “cualquiera de los dos son buenísimos”, y no se marea con la última derrota de su rival de turno. "Nosotros vamos partido a partido".

“Va a ser difícil, como todos, pero es un grande y por cómo viene, aún más. Vamos a prepararlo de la mejor manera posible, es una final más para nosotros. Pienso en conseguir los tres puntos, después si se da el gol bienvenido sea”.