Nicolás Mac Allister y su rol en Deportivo Maldonado: del regreso a Primera a los nuevos objetivos trazados

El apellido Mac Allister no puede ir separado del fútbol. Y aunque a la mayoría del público solo le parezca familiar seguido del nombre Alexis, el jugador del Liverpool de Inglaterra y campeón del mundo con Argentina, no es el único que ha hecho carrera en este deporte. Alexis es el hijo del ex Boca y Racing Carlos Mac Allister y es el sobrino de un ex Estudiantes como Patricio Mac Allister, hermano de Francis (Deportes La Serena) y de Kevin (Union Saint-Gilloise), y el jugador de los Reds también es primo de Nicolás Mac Allister, quien hoy se desempeña como director deportivo de Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado desde setiembre de 2023.

Nacido en Santa Rosa, La Pampa, el argentino tuvo un pasado como futbolista hasta que se dio cuenta de que su rol en el fútbol iba por otro lado. Es entrenador con licencia PRO, tras su experiencia como coordinador en la academia juvenil de los Mac Allister, fue director técnico de la Sub 17 de Liga de Quito (Ecuador) y en 2020 se estrenó como ayudante técnico de Gabriel Di Noia, actual técnico del club fernandino.

Nicolás Mac Allister, director deportivo de Deportivo Maldonado. Foto @macallisternico / @ailatanmarx

En 2023 se embarcó en un desafío fuera de casa: trabajar en Deportivo Maldonado, que luego de haber descendido en 2024, regresó a Primera División tras un gran año en 2025.

"En su momento lo que hicimos fue buscar un mix entre esa experiencia que necesitábamos y juventud que nos aportara frescura, juego y ritmo. La experiencia la encontramos con un plantel armado con seis futbolistas que ya habían ascendido y la juventud con un gran trabajo de scouting en la reserva del fútbol argentino”, expresó Nicolás en diciembre en diálogo al podcast argentino Fútbol Neto sobre sus primeras decisiones en el club y el trabajo junto a un equipo que incluye a varios funcionarios de la institución.

Plantel de Deportivo Maldonado festeja ascenso a Primera División. Foto: @maldosad.

Bajo el lema “todo lo que se puede medir se puede mejorar”, Mac Allister apostó, en la era del sobre análisis, a “tratar de encontrar el equilibrio entre el dato y la toma de decisiones”.

“Le damos importancia porque es una herramienta, en 2025 se nos complicó porque había menos partidos televisados, para eso subíamos partidos con una cámara a Wyscout y días después se nos daba un informe post partido”, confesó quien a partir de ahora tiene el objetivo de asentarse en Primera.

“Como dice Gabriel Di Noia, sin ir a pasear a ninguna cancha, yendo a competir a todas las canchas. Entiendo que hay escenarios excepcionales, como el Campeón del Siglo o el Gran Parque Central, pero tenemos el anhelo de ir a competir a esos lugares”, señaló el director deportivo que este domingo (20:30 horas) irá por primera vez a visitar a Peñarol por la tercera fecha del Torneo Apertura.