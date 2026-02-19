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El País Ovación Fútbol

Los árbitros y cómo se juega la tercera fecha del Torneo Apertura: Tejera arbitra Nacional y Feres a Peñarol

El equipo tricolor visitará a Progreso en Durazno mientras que el aurinegro será local ante Deportivo Maldonado. Los dos buscarán volver a la victoria. La etapa irá de viernes a domingo.

19/02/2026, 10:00
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Gustavo Tejera en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile en el Libertadores de América.
Gustavo Tejera en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile en el Libertadores de América.
Foto: AFP.

La tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que será la antesala al clásico entre Nacional y Peñarol, se jugará de viernes a domingo y tendrá al tricolor jugando en Durazno y al aurinegro regresando al Campeón del Siglo.

Habrá tres partidos que se jugarán fuera de la capital y la fecha comenzará el viernes con dos partidos. Cerro, necesitado de puntos tras dos derrotas en las primeras dos fechas, recibirá 18:45 en el Tróccoli a Liverpool en medio de la serie del negriazul ante DIM por Copa Libertadores. La jornada se cerrará en el estadio Luis Franzini, a las 21:30, cuando Defensor reciba a Cerro Largo.

El sábado tendrá tres partidos y el primero sera por la mañana con la participación de uno de los líderes del torneo. Danubio visitará a Racing en el Parque Roberto desde las 9:45. La jornada del sábado se cerrará con dos partidos fue la de la capital.

A las 17:00 el Campeones Olímpicos de Florida recibirá al partido entre Boston River y Albion mientras que desde las 20:30 Progreso será local de Nacional en el Silvestre Landoni de Durazno.

La fecha terminará el domingo con horarios idénticos a los del sábado. Montevideo Wanderers será local de Montevideo City Torque en el partido matutino, a la tarde jugarán Juentud de Las Piedras y Central Español en el Parque Artigas y la etapa se cerrará en el Campeón del Siglo cuando Peñarol reciba a Deportivo Maldonado.

Así se jugará la tercera fecha del Apertura:

El colombiano Luis Miguel Angulo en su debut con la camiseta de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.
El colombiano Luis Miguel Angulo en su debut con la camiseta de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.
Foto: Estefanía Leal.

Viernes 20 de febrero

18:45 | Estadio Luis Tróccoli
Cerro vs. Liverpool
Árbitro: Federico Arman
Asistentes: Carlos Barreiro y Julián Pérez
Cuarto: Federico Mondernell
VAR: Yimmy Álvarez y Daniel Fedorczuk.

21:30 | Estadio Luis Franzini
Defensor Sporting vs. Cerro Largo
Árbitro: Kevin Fontes
Asistentes: Hector Bergalo y Luis Lassaga
Cuarto: Andrés Martínez
VAR: Leondan González y Andrés Cunha

Sábado 21 de febrero

9:45 | Parque Roberto
Racing vs. Danubio
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Mathías Muniz y Federico Piccardo
Cuarto: Augusto Olmos
VAR: Christian Ferreyra y Santiago Fernández

17:00 | Estadio Campeones Olímpicos (Florida)
Boston River vs. Albion
Árbitro: Daniel Rodríguez
Asistentes: Andrés Nievas y Agustín de Armas
Cuarto: Jonathan de León
VAR: Leodan González y Richard Trinidad

20:30 | Estadio Silvestre Landoni (Durzano)
Progreso vs. Nacional
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio
Cuarto: Eduardo Varela
VAR: Andrés Cunha y Yimmy Álvarez

Domingo 22 de febrero

9:45 | Parque Viera
Montevideo Wanderers vs. Montevideo City Torque
Árbitro: Bruno Sacarelo
Asistentes: Martín Soppi
Cuarto: Gustavo Lisboa
VAR: Lucas Andrade y Diego Dunajec

17:00 | Parque Artigas
Juventud vs. Central Español
Árbitro: Felipe Vikonis
Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez
Cuarto: Santiago Motta
VAR: Daniel Fedorczuk y Diego Riveiro

20:30 | Campeón del Siglo
Peñarol vs. Deportivo Maldonado
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Horacio Ferreiro y Javier Irazoqui
Cuarto: Anahí Fernández
VAR: Antonio García y Richard Trinidad

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