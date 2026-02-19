Los árbitros y cómo se juega la tercera fecha del Torneo Apertura: Tejera arbitra Nacional y Feres a Peñarol
El equipo tricolor visitará a Progreso en Durazno mientras que el aurinegro será local ante Deportivo Maldonado. Los dos buscarán volver a la victoria. La etapa irá de viernes a domingo.
La tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que será la antesala al clásico entre Nacional y Peñarol, se jugará de viernes a domingo y tendrá al tricolor jugando en Durazno y al aurinegro regresando al Campeón del Siglo.
Habrá tres partidos que se jugarán fuera de la capital y la fecha comenzará el viernes con dos partidos. Cerro, necesitado de puntos tras dos derrotas en las primeras dos fechas, recibirá 18:45 en el Tróccoli a Liverpool en medio de la serie del negriazul ante DIM por Copa Libertadores. La jornada se cerrará en el estadio Luis Franzini, a las 21:30, cuando Defensor reciba a Cerro Largo.
El sábado tendrá tres partidos y el primero sera por la mañana con la participación de uno de los líderes del torneo. Danubio visitará a Racing en el Parque Roberto desde las 9:45. La jornada del sábado se cerrará con dos partidos fue la de la capital.
A las 17:00 el Campeones Olímpicos de Florida recibirá al partido entre Boston River y Albion mientras que desde las 20:30 Progreso será local de Nacional en el Silvestre Landoni de Durazno.
La fecha terminará el domingo con horarios idénticos a los del sábado. Montevideo Wanderers será local de Montevideo City Torque en el partido matutino, a la tarde jugarán Juentud de Las Piedras y Central Español en el Parque Artigas y la etapa se cerrará en el Campeón del Siglo cuando Peñarol reciba a Deportivo Maldonado.
Así se jugará la tercera fecha del Apertura:
Viernes 20 de febrero
18:45 | Estadio Luis Tróccoli
Cerro vs. Liverpool
Árbitro: Federico Arman
Asistentes: Carlos Barreiro y Julián Pérez
Cuarto: Federico Mondernell
VAR: Yimmy Álvarez y Daniel Fedorczuk.
21:30 | Estadio Luis Franzini
Defensor Sporting vs. Cerro Largo
Árbitro: Kevin Fontes
Asistentes: Hector Bergalo y Luis Lassaga
Cuarto: Andrés Martínez
VAR: Leondan González y Andrés Cunha
Sábado 21 de febrero
9:45 | Parque Roberto
Racing vs. Danubio
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Mathías Muniz y Federico Piccardo
Cuarto: Augusto Olmos
VAR: Christian Ferreyra y Santiago Fernández
17:00 | Estadio Campeones Olímpicos (Florida)
Boston River vs. Albion
Árbitro: Daniel Rodríguez
Asistentes: Andrés Nievas y Agustín de Armas
Cuarto: Jonathan de León
VAR: Leodan González y Richard Trinidad
20:30 | Estadio Silvestre Landoni (Durzano)
Progreso vs. Nacional
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio
Cuarto: Eduardo Varela
VAR: Andrés Cunha y Yimmy Álvarez
Domingo 22 de febrero
9:45 | Parque Viera
Montevideo Wanderers vs. Montevideo City Torque
Árbitro: Bruno Sacarelo
Asistentes: Martín Soppi
Cuarto: Gustavo Lisboa
VAR: Lucas Andrade y Diego Dunajec
17:00 | Parque Artigas
Juventud vs. Central Español
Árbitro: Felipe Vikonis
Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez
Cuarto: Santiago Motta
VAR: Daniel Fedorczuk y Diego Riveiro
20:30 | Campeón del Siglo
Peñarol vs. Deportivo Maldonado
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Horacio Ferreiro y Javier Irazoqui
Cuarto: Anahí Fernández
VAR: Antonio García y Richard Trinidad
¿Encontraste un error?