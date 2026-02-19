Los árbitros y cómo se juega la tercera fecha del Torneo Apertura: Tejera arbitra Nacional y Feres a Peñarol

La tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que será la antesala al clásico entre Nacional y Peñarol, se jugará de viernes a domingo y tendrá al tricolor jugando en Durazno y al aurinegro regresando al Campeón del Siglo.

Habrá tres partidos que se jugarán fuera de la capital y la fecha comenzará el viernes con dos partidos. Cerro, necesitado de puntos tras dos derrotas en las primeras dos fechas, recibirá 18:45 en el Tróccoli a Liverpool en medio de la serie del negriazul ante DIM por Copa Libertadores. La jornada se cerrará en el estadio Luis Franzini, a las 21:30, cuando Defensor reciba a Cerro Largo.

El sábado tendrá tres partidos y el primero sera por la mañana con la participación de uno de los líderes del torneo. Danubio visitará a Racing en el Parque Roberto desde las 9:45. La jornada del sábado se cerrará con dos partidos fue la de la capital.

A las 17:00 el Campeones Olímpicos de Florida recibirá al partido entre Boston River y Albion mientras que desde las 20:30 Progreso será local de Nacional en el Silvestre Landoni de Durazno.

La fecha terminará el domingo con horarios idénticos a los del sábado. Montevideo Wanderers será local de Montevideo City Torque en el partido matutino, a la tarde jugarán Juentud de Las Piedras y Central Español en el Parque Artigas y la etapa se cerrará en el Campeón del Siglo cuando Peñarol reciba a Deportivo Maldonado.

Así se jugará la tercera fecha del Apertura:

El colombiano Luis Miguel Angulo en su debut con la camiseta de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Viernes 20 de febrero

18:45 | Estadio Luis Tróccoli

Cerro vs. Liverpool

Árbitro: Federico Arman

Asistentes: Carlos Barreiro y Julián Pérez

Cuarto: Federico Mondernell

VAR: Yimmy Álvarez y Daniel Fedorczuk.

21:30 | Estadio Luis Franzini

Defensor Sporting vs. Cerro Largo

Árbitro: Kevin Fontes

Asistentes: Hector Bergalo y Luis Lassaga

Cuarto: Andrés Martínez

VAR: Leondan González y Andrés Cunha

Sábado 21 de febrero

9:45 | Parque Roberto

Racing vs. Danubio

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Mathías Muniz y Federico Piccardo

Cuarto: Augusto Olmos

VAR: Christian Ferreyra y Santiago Fernández

17:00 | Estadio Campeones Olímpicos (Florida)

Boston River vs. Albion

Árbitro: Daniel Rodríguez

Asistentes: Andrés Nievas y Agustín de Armas

Cuarto: Jonathan de León

VAR: Leodan González y Richard Trinidad

20:30 | Estadio Silvestre Landoni (Durzano)

Progreso vs. Nacional

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio

Cuarto: Eduardo Varela

VAR: Andrés Cunha y Yimmy Álvarez

Domingo 22 de febrero

9:45 | Parque Viera

Montevideo Wanderers vs. Montevideo City Torque

Árbitro: Bruno Sacarelo

Asistentes: Martín Soppi

Cuarto: Gustavo Lisboa

VAR: Lucas Andrade y Diego Dunajec

17:00 | Parque Artigas

Juventud vs. Central Español

Árbitro: Felipe Vikonis

Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez

Cuarto: Santiago Motta

VAR: Daniel Fedorczuk y Diego Riveiro

20:30 | Campeón del Siglo

Peñarol vs. Deportivo Maldonado

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Horacio Ferreiro y Javier Irazoqui

Cuarto: Anahí Fernández

VAR: Antonio García y Richard Trinidad