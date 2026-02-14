Deportivo Maldonado 2-0 Progreso: dos penales de Maximiliano Noble para que el local quede con puntaje perfecto

Deportivo Maldonado derrotó 2-0 a Progreso por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026. Los goles fueron hechos por Maximiliano Noble, ambos de penal, para que el conjunto fernandino quede con puntaje perfecto.

Todo lo contrario es lo que vive el Gaucho del Pantanoso, debido a que alcanzó su segunda caída, suma cinco goles en contra y aún no convirtió en la temporada oficial. Además, se encuentra muy comprometido con el descenso a la Segunda División Profesional.

Cerca del final del partido, que se jugó en el Domingo Burgueño Miguel, el equipo que conduce técnicamente Leonel Rocco terminó con 10 hombres a raíz de la roja que vio Ayrton Cougo por una dura patada a Sebastián González en el minuto 89.

Primer tiempo

Ignacio Lemmo realiza un pase en el partido entre Deportivo Maldonado y Progreso. Foto: Ricardo Figueredo.

Matías Espíndola tuvo las dos mejores situaciones de Deportivo Maldonado en el inicio del encuentro. La primera fue una buena penetración en el área, remató cruzado y la pelota rosó el palo izquierdo del arquero Andrés Mehring. La otra chance que generó el sobrino de Juan Román Riquelme fue un tiro de media distancia que reventó el travesaño.

Deportivo Maldonado tuvo la gran chance para romper la paridad en el marcador y fue por un penal. Hernán Menosse cabeceó la pelota, que impactó en la mano de Adrián Colombino. El árbitro Javier Burgos acudió al VAR y cobró la pena máxima. Maximiliano Noble tiró desde los 12 pasos para poner el 1-0 en el minuto 29.

A partir de ese golpe, Progreso reaccionó. Porque gestó una buena acción colectiva que fue un desborde de Facundo de León, sacó un centro rastrero, Diego Sánchez la dejó pasar y definió Ignacio Lemmo. Sin embargo, la tapó muy bien el arquero Diego Segovia.

El elenco que conduce técnicamente el argentino Gabriel di Noia volvió a tener una buena situación para estirar la ventaja. Tras una maniobra de Espíndola, Noble llevó a cabo un giro en el área, disparó y Mehring logró salvar el arco visitante.

Segundo tiempo

Deportivo Maldonado y Progreso. Foto: Ricardo Figueredo.

Deportivo Maldonado estuvo cerca de aumentar la ventaja, pero Christian Tabó no definió de la mejor forma ya que su tiro arañó el palo izquierdo del argentino Mehring.

Eso no fue todo, el local elaboró una buena contra que culminó con una falta en el área de Mehring. Burgos no dudó y pitó el penal. Pues otra vez lo pateó Noble para estampar el 2-0 en el minuto 60.

Noble casi se lleva la pelota: ingresó al área, tiró al arco y Mehring —de forma magistral— evitó la caída de su arco y lo que pudo significar su triplete en el minuto 77.

Deportivo Maldonado 2-0 Progreso

Hora: 17:00.

Cancha: Domingo Burgueño Miguel.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistente: Carlos Barreiro y Marcelo Alonso.

Cuarto: Federico Rio.

VAR: Diego Dunajec y Christian Ferreyra.

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse (69' Joaquín Fernández), Facundo Tealde (84' Hernán Petryk), Juan Manuel Ramos; Santiago Cartagena (75' Sebastián González), Maximiliano González, Christian Tabó (84' Emiliano Mozzone), Maximiliano Noble, Matías Espíndola; Renato César (75' Guillermo López). DT: Gabriel Di Noia.

Progreso: Andrés Mehring; Gianfranco Trasante (80' Joaquín Solleiro), Marcos Paolini, Federico Andueza, Ayrton Cougo; Facundo de León, Adrián Colombino, Gonzalo Silva (46' Fabricio Fernández), Nicolás Fernández (46' Santiago Fernández); Ignacio Lemmo (68' Nahuel López), Diego Sánchez (46' Matteo Copelotti). DT: Leonel Rocco.

Goles: 29' Maximiliano Noble de penal (D), 60' Maximiliano Noble de penal (D).

Amarillas: 45+2 Juan Martín Ginzo (D), 55' Ignacio Lemmo (P), 68' Facundo de León (P), 68' Hernán Menosse (D).

Roja: 89' Ayrton Cougo (P).