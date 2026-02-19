Aguerre será titular en Peñarol y Diego Aguirre tiene buenas noticias: qué jugadores vuelven a estar a la orden

Después de la derrota del domingo ante Central Español, el ánimo en Peñarol es de revancha y es por eso que el plantel quiere que llegue el domingo para tener un nuevo partido que, por cierto, tampoco será fácil ya que el aurinegro enfrentará a Deportivo Maldonado, uno de los tres líderes del Torneo Apertura.

Y de cara a ese encuentro que se jugará en el Estadio Campeón del Siglo desde la hora 20:30, Diego Aguirre ya va teniendo algunas confirmaciones porque en primer lugar, el entrenador decidió que Washington Aguerre será el golero titular.

Luego de haber cumplido una sanción de tres partidos a nivel local —le quedan dos por Copa Libertadores—, el artiguense sustituirá a Sebastián Britos, que tuvo buenas actuaciones en los tres encuentros en los que custodió el arco Mirasol.

Con esa duda resuelta, la Fiera comenzará a armar un equipo que seguramente tendrá más variantes respecto al que comenzó jugando frente a Central Español el domingo en Maldonado.

Por un lado, el técnico tendrá nuevamente a la orden a Nahuel Herrera, quien ya superó una lesión muscular que lo sacó del clásico de la Supercopa Uruguaya en el entretiempo.

Nahuel Herrera de Peñarol y Gonzalo Carneiro de Nacional en el clásico por la Supercopa Uruguaya. Foto: Leonardo Mainé | El País

El zaguero de 21 años estuvo al margen desde ese entonces y ahora, pensando en el domingo, estará dentro de la convocatoria aurinegra para recibir al Depor.

La intención del cuerpo técnico y la sanidad es que Nahuel Herrera sume minutos con el objetivo de llegar con algo de rodaje al clásico que se jugará el domingo 1 de marzo desde la hora 19:30 en el Gran Parque Central.

Y si de sumar minutos se trata, otro de los que estará a la orden de Aguirre es el capitán Maximiliano Olivera, quien se recuperó de un esguince de rodilla.

El golpe de Tomás Alarcón a Maximiliano Olivera en el partido entre Peñarol y Colo Colo. Foto: Natalia Rovira.

El lateral izquierdo de 33 años se lesionó el miércoles 21 de enero en el amistoso frente a Colo Colo de Chile en el Estadio Centenario, se perdió la final de la Supercopa Uruguaya frente a Nacional y también las primeras dos fechas del Apertura.

Con su vuelta, Peñarol gana una opción más para una zona en la que el domingo jugó Gastón Togni y en la que antes estuvo Diego Laxalt, quien no integró el plantel ante Central Español y de cara al domingo, según pudo saber Ovación, tiene muchas chances de volver.

Diego Laxalt en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque. Foto: Estefanía Leal.

El objetivo de Aguirre es que los futbolistas que ya están bien desde lo sanitario, sumen minutos en cancha previo al clásico para que lleguen con algo de rodaje.

“Si quieren jugar el clásico van a tener que jugar este fin de semana”, dijo a Ovación una fuente consultada por los jugadores que estarán de regreso en el plantel Carbonero.

Por otra parte, tanto Franco Escobar como Eduardo Darias se mantendrán al margen y la meta es que puedan llegar bien al clásico del domingo 1 de marzo frente a Nacional.