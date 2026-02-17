La lesión que sufrió Lucas Hernández y lo suma a la lista de futbolistas ausentes en el Peñarol de Diego Aguirre

De ser una posibilidad en el lateral izquierdo, a quedar afuera de la convocatoria de Peñarol para el partido ante Central Español. Así fueron las últimas horas de Lucas Hernández. ¿Cuál fue el motivo? Una lesión.

El lateral izquierdo -ante ausencias de Maximiliano Olivera y Diego Laxalt- fue una opción para ocupar un sector que le trajo varias complicaciones a Diego Aguirre, pero finalmente quedó descartado y es probable que esté varias semanas más sin actividad oficial.

Según pudo saber Ovación se trata de una lesión muscular que se da posterior a una lesión de meniscos que lo llevó, incluso, a operarse. Luego de superar dicha lesión y quedar a disposición del cuerpo técnico se encontró con esta nueva situación que, seguramente, lo deje afuera del partido clásico ante Nacional dentro de dos fechas.

Cabe recordar que el último partido que pudo disputar Lucas Hernández fue la final de vuelta de la Liga AUF Uruguaya 2025, en la que ingresó en el minuto 115 y no contó con actividad en el actual 2026 más allá de que estuvo en el banco de suplentes ante Montevideo City Torque, pero no saltó a la cancha porque en la primera parte jugó Diego Laxalt y para el complemento fue Kevin Rodríguez quien ocupó ese lugar.

Su ausencia, además, implica que el aurinegro pierda a uno de sus capitanes ya que estando en cancha, Hernández suele portar la cinta cuando no está presente Maximiliano Olivera, el principal encargado del brazalete en el Mirasol.

La de Hernández, se suma a una cantidad de lesiones que llevaron a que el entrenador no pueda contar con varios futbolistas o que tome la decisión de cuidarlos pensando en lo que se viene en la Liga AUF Uruguaya.

Precisamente Franco Escobar y Diego Laxalt formaron parte de esa rotación de la Fiera debido a sobrecargas musculares sufridas en la primera fecha, buscando que no se conviertan en lesiones de entidad en jugadores que estando bien físicamente son los laterales por derecha y por izquierda, respectivamente, del equipo aurinegro en esta temporada.

Situación similar es la que vive Eduardo Darias que tuvo actividad oficial en la Supercopa y en el inicio del Torneo Apertura, pero no volvería a jugar hasta el clásico de la cuarta fecha, intentando que llegue al 100%.

Luego están los casos de Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera y Abel Hernández. El lateral izquierdo está dando los últimos pasos hacia la recuperación del esguince de rodilla sufrido ante Colo Colo y seguramente no se querrá apurarlo. El zaguero también se recupera de una lesión muscular, mientras que la Joya regresó en las últimas horas a Uruguay y también trabaja en su vuelta a las canchas tras la lesión que sufrió frente a River Plate en el amistoso disputado en el Campus.