Mercado en Peñarol: en qué están las chances del Indio Fernández y Vallejo y la fecha límite que tiene el club

La derrota frente a Central Español caló hondo en Peñarol. Diego Aguirre cambió el once, el esquema, colocó algunos jugadores fuera de puesto por las ausencias que tenía y con el plan de rotar para cuidar a varios elementos importantes, ya que en dos fechas tiene el clásico ante Nacional en el Gran Parque Central. Todo eso llevó a un cuestionamiento que ha sido recurrente en los primeros meses del 2026: el mercado de pases.

El armado del plantel del Peñarol 2026 fue foco de varias críticas y la caída ante el Palermitano volvió a ponerlo en el ojo de la tormenta. A la salida del Domingo Burgueño Miguel, Ignacio Ruglio indicó que la primera caída del año no afecta la hoja de ruta que tiene su institución a pesar de las lesiones de Abel Hernández, Lucas Hernández y el hecho de tener algunos tocados como Maximiliano Olivera, Franco Escobar y Nahuel Herrera. “Por ahora Aguirre no me pidió ninguna incorporación más”, detalló el presidente mirasol. “Es cuestión de trabajar y levantar a los lesionados para tener el plantel completo cuanto antes”, añadió.

La Fiera no pidió caras nuevas, sino que aún aguarda por dos futbolistas que considera que le pueden dar una mano bárbara de cara a la temporada 2026: Roberto “Indio” Fernández y el argentino Nicolás Vallejo. El caso del extremo es recontra conocido por el deseo del entrenador de 60 años de contar con él, porque ni bien inició el mercado fue uno de los primeros nombres que estuvo sobre la mesa.

Nicolás Vallejo en el Club León. Foto: Club León.

La situación del exjugador de Fénix no es nueva tampoco. Porque en otros mercados de pases, con Aguirre a la cabeza del equipo, Peñarol fue a buscarlo.

En esas negaciones, Peñarol maneja una palabra que la empleó mucho a lo largo de este mercado de incorporaciones: paciencia.

“Por ahora esperando ambas situaciones”, le confesó a Ovación una fuente de la Comisión de Pases de Peñarol que trabaja atentamente en estos posibles fichajes.

Con respecto a la situación de Vallejo, Peñarol aguarda saber qué hará el León de México con el argentino. Si lo va a tener en cuenta o no, y en ese caso su destino sería venir a préstamo al aurinegro. “Aún no está ni descartado ni cerca”, le afirmaron a Ovación sobre el futbolista que tuvo un gran 2025 con Liverpool al ganar el Torneo Apertura.

En Peñarol solo manejan un plazo y es el cierre del mercado del fútbol uruguayo. “La fecha límite es el día que se cierra el período de pases: el 25 de febrero”, sostuvieron.

Desde el Mirasol comprenden que dieron todos los pasos para que esos futbolistas puedan arribar al club. Ahora resta esperar.

En el caso del Indio Fernández Peñarol presentó dos primeras ofertas a Godoy Cruz por un préstamo con cargo. El club argentino —que milita en la Segunda División— las rechazó.

Nicolás "Indio" Fernández defendiendo la camiseta de Godoy Cruz de Argentina. Foto: nico.indio.

Lejos de desistir, el Carbonero llevó a cabo una oferta formal por la compra del 50% del pase del jugador nacido en Montevideo, surgido en Fénix con posterior pasaje por Atenas de San Carlos en el fútbol uruguayo y que desde 2023 se encuentra en el Tomba de Mendoza.

Con ese panorama, Aguirre espera a esos dos futbolistas. Entiende que pueden marcarle una diferencia y bajo esa línea el club, sin desesperarse, se mantiene.