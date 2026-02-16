El video de la entrada en calor de Cavani que lo llevó a ser criticado: "No parece jugador", dijo Ruggeri

Edinson Cavani volvió a desatar polémica en Argentina. El delantero ya había quedado fuera de la convocatoria en el último partido frente a Vélez Sarsfield, cuando se había anunciado su recuperación, y ahora se lo grabó poco activo en la entrada en calor, del emapte 0-0 frente a Platense de la última fecha, donde el uruguayo ingresó del banco.

Un hincha desató la polémica en redes sociales, al hacerse viral el calentamiento de Boca Juniors, donde se vio a sus compañeros ensayando definición, y a otros participando de un "monito". Apartado del grupo, al delantero uruguayo se lo vio tirando paredes con una heladerita, y luego se sentó sobre la misma. "Se cansó", fue la reacción del hincha.

Estoy doblado en el sopi con la entrada en calor de Cavani, y con los comentarios de los que filman.

Encima, pasaron sólo 30 segundos y el tipazo se sienta a descansar en la heladerita.

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¡¡¡¡¡Shoroooooooo!!!!! pic.twitter.com/8cPuhtpZeX — ⚪️🔴⚪️Mac Ryver⚪️🔴⚪️ Game Over: 9-12-18 (@MaxAmbasch) February 16, 2026

En el programa F90 de ESPN, el defensor campeón del Mundo en 1986, Óscar Ruggeri criticó duramente al Matador. "No parece jugador de fútbol", manifestó.

"Es imposible que vos hagas una cosa así si estás por jugar un partido no importa si no entrás. Ponete a estirar ahí al lado de los pibes y no pasa nada", dijo el exdefensor respecto a la postura del delantero. Además agregó: "Las cámaras lo enfocan a él, esas imágenes salen en el Mundo. Te preguntás si juega o está en el cuerpo técnico. Me extraña de él, de un tipo groso. Estos son los que tienen que contagiar adentro de los planteles". "A él ya no le importa lo que está pasando. Está con la cabeza en la de él. Quiere terminar de una vez y listo", declaró.

Según informó TyC Sports a Cavani no le gusta participar del "monito". Por eso, llamativamente, se mueve en soledad en los movimientos precompetitivos, curiosa situación que se repitió en otros partidos en los que fue suplente.

El delantero uruguayo ingresó a los 65 minutos en reemplazo de Miguel Merentiel durante el cruce ante Platense disputado en La Bombonera, que finalizó igualado 0-0 por la quinta fecha del Torneo Apertura.

NO VALÍA POR OFFSIDE, PERO CAVANI SE PERDIÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE PLATENSE.



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El uruguayo, que fue criticado en su último paso por Boca por su definición, tuvo un mano a mano, donde definió flojo ante la salida de Matías Borgogno, al punto que Tomás Silva la terminó sacando sobre la línea.

Ahora el Xeneize deberá recibir a Racing, rival que lo eliminó en La Bombonera en las semifinales del último Torneo Clausura.