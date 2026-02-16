Edinson Cavani volvió a jugar en Boca Juniors: suplantó a Merentiel, tuvo una ocasión y empataron ante Platense

Edinson Cavani volvió a tener minutos en Boca Juniors luego de casi dos meses y medio. El delantero uruguayo ingresó a los 65 minutos en reemplazo de Miguel Merentiel durante el cruce ante Platense disputado en La Bombonera, que finalizó igualado 0-0 por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Al rato de ingresar el Matador, que hace dos días cumplió 39 años, hizo una diagonal perfecta, recibió el pase y definió cruzado ante la salida del arquero, pero justo un defensor alcanzó a despejarla.

De todas formas, se encontraba en posición inhabilitada.

Una vez finalizado el partido, el estadio abucheó a los futbolistas por no lograr el triunfo en condición de local. A su vez, se encendieron las alarmas a raíz de la dolencia de Leandro Paredes, capitán de Boca, quien se retiró con hielo en uno de sus tobillos.

Por su parte, en el Calamar entró el volante uruguayo Martín Barrios.

Con este resultado el Xeneize acumula siete puntos en las primeras cinco jornadas y se ubica en la séptima posición, a uno de Lanús y Platense.