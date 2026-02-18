El "lindo problema" de Aguirre en el arco de Peñarol: ¿quién ataja el domingo, Britos o Washington Aguerre?

Mientras buscará volver al camino de la victoria tras una inesperada derrota ante Central Español en Maldonado, Peñarol ya comenzó este martes a trabajar pensando en la tercera fecha de un Torneo Apertura en el que quedó algo relegado y de cara al próximo domingo Diego Aguirre tendrá un “lindo problema" a resolver en el arco.

Es que si bien Sebastián Britos cumplió con creces hasta ahora en los tres encuentros oficiales en los que le tocó ser titular, Washington Aguerre quedó habilitado luego de cumplir la sanción de tres juegos por torneos locales que trajo desde el fútbol de Colombia y ahora, la decisión, pesada por cierto, será del entrenador.

Y de seguro cada técnico es diferente a la hora de armar sus equipos, ya sea por preferencias de un jugador sobre otro o por el rival a enfrentar (algo que no sería el caso), pero acá está claro que el problema de Aguirre se puede perfectamente catalogar como bueno porque en una posición en la que Peñarol ha tenido una gran cantidad de inconvenientes en los últimos años como el arco, hoy cuenta con dos goleros de trayectoria, jerarquía y también mucho nivel.

Así lo dejó demostrado Washington Aguerre en su pasaje por el club en 2024 y así lo confirmó Sebastián Britos en este inicio de temporada 2026.

Washington Aguerre en el arco de Peñarol. Foto: Natalia Rovira

Washington Aguerre y la esperada vuelta a Peñarol

Luego de la mala experiencia que Peñarol tuvo con un inseguro Brayan Cortés, el préstamo del chileno de 30 años se terminó y en filas aurinegras no movieron un pelo para buscar una renovación ni mucho menos compra de un porcentaje de su ficha.

La institución Mirasol salió al mercado y el apuntado era un viejo conocido: Washington Aguerre. Atrás hubo que dejar los resquemores de su salida del club a fines de 2024, algo que no se dio de la mejor manera ni de la forma esperada.

Pero Peñarol sabe que el fútbol mueve dinero y el dinero que pidió el artiguense el club no lo iba a abonar en su momento. Aguerre se fue a Colombia y tras una temporada en el Deportivo Independiente Medellín, Peñarol lo fue a buscar y el arreglo se dio más rápido de lo esperado por ambas partes.

Con esa incorporación, Diego Aguirre logró antes de lo previsto solucionar un tema clave: el arco. Aseguró a Aguerre y tenía a Martín Campaña en el plantel.

Pero el rumbo del mercado cambió y Campaña decidió salir del club. Primero por un ofrecimiento de Wanderers que él mismo terminó desechando luego y ya con el pase en su poder, firmó con Liverpool.

Peñarol salió a buscar un golero suplente y en pocas horas, concretó la incorporación de Sebastián Britos.

Sebastián Britos le ataja el penal a Juan Cruz de los Santos en la definición de la Supercopa Uruguaya. Foto: Leonardo Mainé | El País

Sebastián Britos, el golero que Peñarol fue a buscar ante la salida de Martín Campaña

Luego de jugar dos temporadas en Universitario de Perú, Sebastián Britos quedó libre y con 38 años se convirtió en jugador de Peñarol para pelear un puesto con Washington Aguerre, quien era por ese entonces el elegido de la Fiera como titular en el arco.

Pero de movida, Britos se encontró con una situación poco común. Aguerre tenía tres partidos de suspensión en el ámbito local que ya los terminó de pagar el domingo y además, tendrá dos en fase de grupos de la Copa Libertadores.

El arquero campeón del Uruguayo 2023 con Liverpool salió a escena y ya en el amistoso del 17 de enero frente a Rvier Plate de Argentina mostró su nivel.

Lo reconfirmó en el clásico de la Supercopa Uruguaya con una sólida actuación a la que le sumó un penal atajado en la tanda decisiva y demostró mucha seguridad en sus primeros dos encuentros del Apertura más allá de haber recibido tres goles.

Washington Aguerre junto con Diego Aguirre en la reunión que mantuvieron hace algunas semanas. Foto: Washington Aguerre en Instagram.

Diego Aguirre y una pesada decisión: Sebastián Britos o Washington Aguerre

Consultado al respecto tras vencer al Montevideo City Torque, Diego Aguirre le restó trascendencia a esta situación y dejó en claro que tiene dos muy buenos goleros en el plantel.

El tema es que solo puede atajar uno y ayer, en el inicio de la semana de entrenamientos pensando en el partido del domingo frente a Deportivo Maldonado (20:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo), el técnico ya sabe que tiene un tema a resolver: sigue Sebastián Britos o entra Washington Aguerre. Será una decisión pesada.