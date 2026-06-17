Versiones encontradas sobre Noble, apuntado por Peñarol: de la cláusula de salida millonaria al acuerdo de palabra

Maximiliano Noble ha sido de los jugadores más destacados de la Liga AUF Uruguaya y uno de los mejores de Deportivo Maldonado, liderando el ataque. Por eso, como confirmó Ovación días atrás, Peñarol lo tiene como una de sus posibles altas de cara al segundo semestre.

Tanto el Depor como el Mirasol habían confirmado que, si bien no existía una oferta formal, el interés estaba.

Este miércoles el tema reflotó con una declaración del director deportivo Nicolás Mac Allister, entrenador y primo de Alexis Mac Allister, campeón del mundo con Argentina, quien afirmó que el enganche posee una cláusula mayor a de un millón de dólares.

"Todavía no hubo un acercamiento formal. El único fue de mi parte con el director deportivo, Marcelo (Rodríguez), con el que tengo buena relación. Solo charlamos del tema, no ha habido nada formal", expresó Mac Allister esta mañana, en diálogo con Minuto 1 (Carve Deportiva). Y añadió: "Calculo que en cualquier momento van a llamar, hay buen vínculo entre los clubes, no creo que haya problema en charlar, después hay que ver si se hace o no la operación"

En esta línea, confirmó que se comunicó con el representante del futbolista. "Con Mosqui (Gastón Fernández) tengo muy buen relación, me dijo que también hay un interés, pero no le han hecho saber una oferta a él; para el año que nosotros estamos haciendo, vamos a dejar salir solo a jugadores que haya una operación que beneficie a Deportivo. Maxi tiene una cláusula de salida por arriba de un millón de dólares".

Esto no quiere decir que el Mirasol deba pagar ese monto para hacerse del atacante de 28 años, que también puede salir a préstamo con o sin cargo, además de intercambiar jugadores entre clubes en los que hay una buena relación.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, también se refirió al tema este miércoles y, en entrevista con La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes), aseguró: “Hablamos con su representante para saber condiciones y con Deportivo Maldonado. No tenemos las condiciones formales. Después veremos si es viable”.

Según explicó su agente, Gastón Fernández, Deportivo Maldonado mejoró el contrato de Noble en 2026 tras su gran año en la "B" en 2025 y le pidió que se quedara una temporada más, aunque dio una versión contraria a la de Mac Allister.

“Si bien es real que existe una cláusula de salida de Maxi, hay un acuerdo de palabra de que en este período de pases si venía algo que le generara un cambio en su carrera nos íbamos a poner de acuerdo. Es un jugador que está en el radar y que a Diego (Aguirre) le interesa”, aseguró el Mosquito en Minuto 1 (Carve Deportiva).

"Ayer hablé con Nicolás (Mac Allister), que también habló con Maxi al terminar la práctica, Nico también habló con la gerencia de Peñarol. La charla culminó en que Deportivo estaba esperando que Peñarol se arrimara un poco, pero que como habíamos hablado en un principio, que iban a ser flexibles para que Maxi pudiera llegar a Peñarol, en caso de que fueran cien por ciento por él", concluyó Fernández.