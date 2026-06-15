¿Superpoblación de centrodelanteros? Los dos '9' que están cerca de retornar a Peñarol en este mercado

El ataque no parece ser un problema para Peñarol en este mercado de pases, dado que a falta de uno tiene tres delanteros de área en su plantel: Matías Arezo, Abel Hernández y Facundo Batista, en ese orden de prioridad para el entrenador según las titularidades y minutos que tuvieron en el primer semestre del año.

Pero es un secreto a voces que en esta ventana de pases se dará el retorno de un viejo anhelo de los hinchas, aunque se haya hecho esperar más de la cuenta: Jonathan Rodríguez. El “Cabecita” es jugador libre desde febrero, cuando Portland Timbres rescindió su contrato luego de que pasara más de ocho meses de baja por una lesión de rodilla que incluyó una operación de cartílago. Jugó apenas siete partidos en 2025, números que contrastan con su primer año en el club. En 2024 jugó 33 partidos entre marzo y octubre, y sumó nada menos que 16 goles y seis asistencias.

Según la información a la que accedió Ovación con fuentes del club, hay contacto permanente entre la comisión de pases y contrataciones aurinegra y Edgardo Lasalvia, representante del futbolista, para que se concrete la vuelta del floridense en este mercado. Pero no sin antes someterlo a exámenes médicos a cargo de la sanidad del club, para evaluar tanto su estado físico general como el de su rodilla lastimada. El delantero se formó en el fútbol de OFI de Florida y se incorporó a la Cuarta División de Peñarol en 2012, cuando tenía 18 años. Jugó 49 partidos en Primera, entre los que convirtió 20 goles y dio 11 asistencias, y dejó un grato recuerdo entre los hinchas aurinegros.

Jonathan Rodríguez celebra en el partido entre Jorge Wilstermann y Peñarol por Copa Sudamericana 2014. Foto: EFE.

Además de Rodríguez, el otro delantero que vuelve en esta ventana es Alexander Machado, también jugador de Lasalvia. Está a préstamo en Defensor hasta el 31 de julio y tiene contrato hasta diciembre 2027, pero es un hecho que se le buscará un nuevo destino en calidad de cedido.

Sobre la posible salida de otro delantero, desde el club trasmitieron a Ovación que solo se dará si antes llega su respectivo reemplazo.