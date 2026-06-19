Peñarol aguarda la radiografía de Jonathan Rodríguez para definir su regreso; hubo sondeos por Herrera y Batista

Ofertas van y ofertas vienen. Con el mercado de pases empezó el desfile de nombres en Peñarol: los que interesan, los que pueden llegar, los que fueron ofrecidos y los que se pueden ir. Entre todos, el que parece estar más cerca de sellar su vínculo de retorno al club que lo vio nacer es Jonathan Rodríguez, el floridense de 32 años que está libre luego de su último paso por el Portland Timbers de la MLS.

Pero falta un detalle importante: los exámenes médicos. Si bien su representante Edgardo Lasalvia afirmó que ya se los realizó y está próximo a firmar el contrato, desde Peñarol explicaron a Ovación que lo único que hubo fue una revisión del cuerpo médico y fisioterapeutas del club: una especie de testeo físico y primera instancia de intercambio en la que le consultaron al futbolista detalles de su lesión, de su recuperación y finalmente se coordinaron los estudios de imagen correspondientes, cuyos resultados se esperan para la semana que viene.

Cabe recordar que "el Cabecita” rescindió su vínculo con el club estadounidense luego de pasar más de ocho meses de baja por una lesión de rodilla que incluyó una operación de cartílago. Jugó apenas siete partidos en 2025, el último en mayo. Números que contrastan con su primer año en el club: en 2024 sumó 16 goles y seis asistencias en 33 partidos entre marzo y octubre. Pero en conclusión: lleva más de un año sin fútbol y esos exámenes serán determinantes.

"Que le hagan un contrato a rendimiento a Jonathan Rodríguez es una falta de respeto. Ganaba 200 mil dólares en Estados Unidos y viene a ganar menos de la tercera parte", declaró su representante este jueves en diálogo con la radio Sport 890.

Su llegada podría estar sujeta a una salida de Facundo Batista, quien tiene sondeos de algunos equipos de Sudamérica. El delantero de 27 años, campeón uruguayo con Peñarol en 2024, tiene contrato hasta diciembre 2028 y podría salir cedido.

Facundo Batista en el partido entre Peñarol y Cerro en el Campeón del Siglo. Foto: Leonardo Mainé.

Oferta por Nahuel Herrera de Europa

Este jueves Lasalvia habló en Sport 890 sobre una oferta por Nahuel Herrera que a Peñarol confirmaron que sí hizo llegar: de un club europeo, pero a préstamo con opción a compra obligatoria por objetivos. Pero la intención es vender.

De todas formas, “son negociaciones independientes”, aseguraron desde el club, sobre las situaciones de Jonathan Rodríguez y el joven zaguero formado en el club.