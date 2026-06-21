Peñarol en el mercado de pases: la negociación por dos regresos y en qué está la vuelta de Jonathan Rodríguez

Peñarol continúa trabajando en la conformación del plantel para el segundo semestre. Si bien no se espera una profunda reestructura del equipo, habrá movimientos importantes en materia de altas y bajas pensando en la parte final de la temporada.

Dos nombres que vuelven a estar en la órbita aurinegra son Guzmán Rodríguez e Ignacio Laquintana. Desde Brasil informaron y confirmó Ovación sobre el interés de Peñarol y las negociaciones ya iniciadas con Red Bull Bragantino para incorporar a ambos futbolistas a préstamo por seis meses, con sus respectivas opciones de compra.

En el caso de Guzmán Rodríguez, el zaguero de 26 años ya cuenta con el alta médica tras haber sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda durante un partido y fue operado con éxito a finales de octubre de 2025.

Actualmente se encuentra en óptimas condiciones físicas, aunque necesita recuperar ritmo de competencia, ya que no disputa un partido oficial desde hace ocho meses.

Distinta es la situación de Ignacio Laquintana. Tras su paso por Huesca, donde tuvo participación solamente en 7 partidos de 15 disputados y acumuló 417 minutos, el club español desistió de ejecutar la opción de compra y el extremo de 27 años regresó a Bragantino.

Guzman Rodriguez - Peñarol vs Botafogo, 3-1, partido de vuelta de semifinales de la Copa Libertadores de Futbol 2024, en el Estadio Centenario de Montevideo, ND 20241030, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Al no entrar en los planes del entrenador Vagner Mancini para la reanudación del Campeonato Brasileño se abre la puerta de que pueda incorporarse a Peñarol en busca de recuperar el nivel demostrado en el carbonero que lo llevó a salir rápidamente al exterior.

En el capítulo de posibles salidas, Facundo Batista tiene chances de emigrar a Lanús. El club argentino presentó una oferta para incorporarlo a préstamo con opción de compra.

Laquintana en el primer clásico de 2023 ante Nacional.

Foto: Estefanía Leal.

Por otra parte, la dirigencia carbonera avanza en las tratativas con los representantes de Diego Hernández, el extremo de 25 años actualmente en Remo de Brasil y Maximiliano Noble de gran temporada en Deportivo Maldonado, son dos futbolistas que también están en la carpeta de incorporaciones.

En tanto, el regreso de Jonathan Rodríguez está cerca de concretarse. El delantero será sometido este lunes a una nueva y exhaustiva revisión médica por parte de la sanidad aurinegra y, si no surgen inconvenientes, quedará a una firma de sellar su vuelta a Peñarol luego de 11 años.

Peñarol retomó el miércoles 17 los entrenamientos en el Complejo Deportivo Washington Cataldi, conocido como Los Aromos, luego de algunos días de licencia y con la mira puesta en el segundo semestre de la temporada. El plantel volvió a trabajar bajo las órdenes de Diego Aguirre con el objetivo de afrontar la recta final del Torneo Intermedio y el inicio del Torneo Clausura, competencias clave en la búsqueda del Campeonato Uruguayo.