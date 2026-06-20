Brian Rodríguez: "Muy feliz de cumplir un sueño de jugar una Copa del Mundo, me causa mucho orgullo"

Enviados a Miami, Estados Unidos

Brian Rodríguez tuvo su debut en Mundiales luego de ingresar en el tramo final del partido ante Arabia Saudita. El jugador del América habló en conferencia de prensa de su rol en el equipo y palpitó lo que se viene ante Cabo Verde.

El puntero habló de que el equipo llega al choque ante los africanos "de buena forma", resaltó la "buena semana después de lo que paso con Arabia Saudita", ante quien les quedó "ese sabor medio amargo de no conseguir la victoria". "Trabajamos muy bien esta semana, espero que el martes sea un gran día para nosotros".

Respecto a su debut mundialista declaró estar "muy feliz de cumplir un sueño de jugar una Copa del Mundo, nada más y nada menos que con tu país". "Me causa mucho orgullo a mi y toda mi familia, muy contento de vivir esta experiencia por primera vez", agregó.

"Con Marcelo (Bielsa) hemos rotado mucho la posición, tanto en la banda izquierda como en la derecha me siento muy bien, no tengo problema con los perfiles, así que sea la posición que sea voy a dar lo mejor de mí y Marcelo lo sabe", declaró respecto a su posición en la cancha.

El jugador del América fue consultado por un posible cruce con México, selección a la que confesó que sigue mucho: "Vengo acompañando todos los partidos, en especial a México porque tengo compañeros de mi club. Encantado de que a le vaya bien, estoy orgulloso de pertenecer a la Liga MX. Si estoy acá es por la liga y el equipo que estoy".

De su dialogo con Bielsa antes de entrar manifestó que le pidió "mucha intensidad, mantenerla, que entre pensando en atacar, pero defender obviamente, desborde" y Rodríguez agregó que cree que entró "muy bien".

"La mentalidad del segundo tiempo fue muy buena", expresó respecto al cambio que tuvo el equipo en el partido ante Arabia Saudita. Si bien resaltó algunas situaciones del primer tiempo, expresó que "la cara del segundo tiempo si es Uruguay, el equipo que viene trabajando Marcelo".

De Cabo Verde expresó que es un equipo "físicamente muy bueno, técnicamente también" y agregó que "cambiar un poco no es lo esencial", sino "ir con la misma mentalidad y ganar el partido".

Brian no quiere el bajó de la primera parte frente a Arabia Saudita y para no empezar bajos de energía propuso: "Salir con otra mentalidad y ser el que propone, queremos que toda la gente de Uruguay vea y sienta que realmente somos nosotros". "Ese es el camino y espero ganar el partido sea como sea", agregó.

También tuvo palabras para el gran número de hinchas que llevó Uruguay a Miami: "Muchísimo orgullo, tener a al agente acá nos ayuda muchísimo. Representamos a 3 millones y hay gente en Uruguay que no puede venir. No hay felicidad más grande que ver el estadio lleno, jugar frente a ellos te da un plus más".

El jugador del América también fue consultado por la altura de Guadalajara, donde Uruguay enfrentará a España. Con su experiencia expresó que "es un tema más psicológico , no va a cambiar nada". Agregó que la selección viene "trabajando también en playa" y resaltó el estado físico del plantel.