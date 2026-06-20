De tambores, parrillas y canciones como “cueste lo que cueste”: el banderazo de los hinchas uruguayos en Miami

Miami, Estados Unidos, comenzó a teñirse un poco de Celeste y esto porque la selección de Uruguay jugará en esa ciudad este domingo su segundo partido en el Mundial 2026: será ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, a partir de la hora 19:00. Es por esto que este sábado se llevó a cabo un banderazo entre hinchas uruguayos en el North South Miami, a metros de la playa de Miami Beach.

Muchos de ellos que viven acá o viajaron de distintas partes de Estados Unidos, otros cuantos que viajaron directamente desde Uruguay a presenciar al Mundial o a encontrarse con familiares. Se pudieron ver montones de camisetas, banderas y todo tipo de cosas relacionadas a Uruguay. Camisetas de Nacional y Peñarol, de Wanderers, de Liverpool, de Río Negro de San José y más.

Hinchas de Uruguay y Cabo Verde en banderazo previo al partido de la fecha 2 en la Copa del Mundo 2026. Foto: Mateo Vázquez

La temperatura que se registró en esa altura de Miami era de 32 grados, con una sensación térmica de 37 grados. Se desarrolló todo con normalidad. Es más, se llevó a cabo a pocos metros de donde están las pelotas que fueron ubicadas por cada una de las selecciones. De hecho, el banderazo de Uruguay se hizo a pocos metros de donde está la pelota de Cabo Verde.

Tradiciones bien uruguayas



Banderazo de uruguayos previo al partido frente a Cabo Verde por la fecha 2 del Grupo H en la Copa del Mundo 2026.



Foto: Juan Pablo Romero

Si hay fútbol y hay un uruguayo es imposible que no esté una parrilla encendida. Tal es así que varios viajaron muy bien equipados con gasebos en los que armaban parrillas, algo que es bastante típico cuando se realiza este tiempo de torneos acá en Estados Unidos y hay compatriotas de por medio.

No solo la parrilla, sino que la música también fue bien uruguaya. Eso estuvo a cargo de Bandido Celeste, la banda que organizó todo esto y se encargó de ambientar el lugar.

Familia de hinchas uruguayos en banderazo previo a partido frente a Cabo Verde por la fecha 2 del Grupo H en el Mundial 2026 Foto: Juan Pablo Romero

También hubo muchos tambores, mucho candombe, muchas canciones tradicionales uruguayas y una que es bien del mundo del fútbol: “Cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”.

No obstante, se trató de un ambiente bien festivo y con mucho calor. Hubo efectivos de la policía de Miami Beach, pero fueron pocos y obviamente con muchísima tranquilidad se desarrolló todo.

El posible 11 titular de Uruguay ante Cabo Verde

Los 10 que están asegurados para ser titulares: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Matías Oliveira, Juan Manuel Sanabria; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, la duda de Manuel Ugarte o Nicolás de la Cruz, si juega Ugarte lo hará como tapón, mientras que si juega De la Cruz será como interior por izquierda y Bentancur quedaría como volante más retrasado; Agustín Canobio como extremo derecho, Maxi Araujo por izquierda y Federico Viñas como centro delantero.

Lo otro que hay que decir es que, al igual que este viernes, en el entrenamiento de este sábado, Matías Oliveira estuvo trabajando en el gimnasio, realizando ejercicios de fisioterapia.