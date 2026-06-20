Países Bajos 1-0 Suecia en vivo por el Mundial 2026: Brian Brobbey abre el marcador a los cinco minutos

Países Bajos se mide ante Suecia por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026 en el Estadio NRG de la ciudad de Houston, Estados Unidos, desde la hora 14:00. La Naranja Mecánica, que viene de igualar 2-2 ante Japón, sale con la necesidad imperiosa de sumar su primera victoria en el certamen.

Los suecos, por su parte, vienen de golear 5-1 a Túnez y tienen en claro que si consiguen los tres puntos ante el combinado europeo sellarán su pasaje a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Países Bajos 0-0

Suecia

Hora: 14:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Michael Oliver (ENG).

Asistentes: Stuart Burt y James Mainwaring (ENG).

Cuarto: Abongile Tom (RSA).

VAR: Jarred Gillett (ENG) e Ivan Bebek (HRV).

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jean Paul van Hecke, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf; Jesper Karlström; Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Viktor Gyökeres, Alexander Isak. DT: Graham Potter.

