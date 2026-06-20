Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde en vivo por el Mundial 2026: hora del encuentro y qué canales lo pasan

Uruguay se medirá con Cabo Verde este domingo 21 de junio de 2026 a las 19:00 horas, por el Grupo H del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa igualaron 1-1 ante Arabia Saudita en su primera presentación en el torneo, mientras que Cabo Verde viene de empatar 0-0 frente a España. En un grupo donde todos tienen un punto, sumar de a tres será importante para que la Celeste comience a asegurarse un lugar en 16vos de final, teniendo en cuenta que deberá cerrar frente a España en la tercera fecha.

Dónde ver el partido entre Uruguay y Cabo Verde en vivo

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible de manera gratuita por televisión abierta a través de Canal 5. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará AntelTV.

En materia de cables, el encuentro se podrá ver por DSports y por DGO, su señal de streaming. También se podrá ver por las plataformas Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DIRECTV 4K.

Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y Flow son las empresas de cable que ya cuentan con las nuevas señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones.

Federico Valverde en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. @AUFOficial

Posibles cambios en Uruguay para enfrentar a Cabo Verde

Según los periodistas enviados por El País a la concentración celeste en Playa del Carmen, Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez, es probable que haya un cambio en el lateral izquierdo, una variante de sistema y es probable que entre un extremo natural como Agustín Canobbio, siguiendo la fórmula que le rindió a la Celeste en el segundo tiempo del debut.

En el lateral entraría Juan Manuel Sanabria por Matías Viña, y Darwin Núñez se quedaría en el banco, dándole lugar a Canobbio por la banda derecha y dejando a Federico Viñas como único delantero. De esta manera, Bielsa volvería a su clásico esquema 4-3-3, con Maxi Araújo, Viñas y Canobbio en el ataque, y Manuel Ugarte (o Nicolás De la Cruz), Rodrigo Bentancur y Federico Valverde en el mediocampo. La defensa quedaría conformada por Sanabria, Mathías Olivera, Sebastián Cáceres y Guillermo Varela. Fernando Muslera se mantiene como arquero titular.

Manuel Ugarte en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. @AUFOficial

Un encuentro inédito para Uruguay

El historial entre ambas selecciones no registra antecedentes. Por lo tanto, este cruce marcará un primer capítulo de enfrentamientos en un escenario mundialista.

En lo que va del torneo, Uruguay ya mostró capacidad de reacción al lograr empatarle a Arabia Saudita con un tanto de Maxi Araújo, dejando una imagen pálida en la primera mitad pero exhibiendo un fútbol ofensivo en el segundo tiempo que incluso le pudo haber dado los tres puntos en el debut.

Por su parte, Cabo Verde sorprendió al mundo al sostener el cero ante España en un partido cerrado y en el que el equipo africano hizo tan solo una falta. Su arquero, Vozinha, fue clave para ese empate histórico.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, festejando con la hinchada tras el empate con España en el campeonato Mundial 2026. Foto: Buda Mendes/Getty Images

Para los dos, el margen empieza a achicarse y el duelo en Miami puede resultar determinante en sus aspiraciones dentro del grupo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.