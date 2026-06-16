Manuel Ugarte: del "pensé que era gol" al "cambio de imagen" de Uruguay en el segundo tiempo contra Arabia

Manuel Ugarte, mediocampista de la selección de Uruguay, habló en zona mixta e hizo su balance del estreno de la Celeste con igualdad 1-1 ante Arabia Saudita por el grupo H del Mundial 2026: "Nos hubiese gustado ganar obviamente, y por cómo se dio el partido creo que lo merecimos. Nos quedamos con el segundo tiempo y hay que seguir ahora”, inició.

Al ser consultado acerca de qué es lo que deben mejorar a nivel de funcionamiento para el cruce del próximo domingo 21 de junio ante Cabo Verde, respondió: "Creo que hoy el arquero de Arabia Saudita hizo un gran partido. Creamos situaciones, pero hay que crear más y finalizar mejor quizás. Vamos a tratar de ganar contra Cabo Verde".

Luego, cuando le preguntaron cuál fue el mensaje específico que le trasladó Marcelo Bielsa al plantel en el entretiempo, el volante de 25 años contestó: "Nos estamos jugando un Mundial y obviamente el debut a veces es como medio feo, pero por suerte cambiamos la imagen del segundo tiempo y nos quedamos con eso; obviamente queríamos ganar".

Manuel Ugarte y el remate que dio en el palo: "Pensé que era gol, pero la toca el arquero"

Cuando corrían 59 minutos de juego, Ugarte remató de media distancia y el arquero Mohammed Al Owais alcanzó a desviarla con su mano, por lo que la pelota reventó el palo derecho. Acerca de esa jugada, el jugador del Manchester United dijo con una sonrisa: "Pah, pensé que era gol, pero creo que la toca el golero, hubiese estado lindo si entraba, pero bueno, ahora con Cabo Verde".

Marcelo Bielsa tras el debut de Uruguay: "Era un partido ganable que no ganamos"

Marcelo Bielsa en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita. Foto: AFP

Marcelo Bielsa hizo su análisis del partido en conferencia de prensa: "En el caso del partido de hoy, me parece que, sin desmerecer las cualidades de nuestros rivales, que no hayamos ganado está mas ligado con que no conseguimos la versión de la que somos capaces. Me parece que ahí está la diferencia de que no hayamos podido ganar. Hay un camino fácil para decir: 'Sí, merecimos ganar y en el segundo tiempo erramos 10 goles', pero el partido es todo y si bien en el segundo tiempo cambió la imagen del equipo, en el primero no utilizamos 45 minutos donde estábamos en condiciones de hacer lo mismo que hicimos en el segundo", comenzó.

Y agregó: "A los demás equipos no los analizo, analizo del que soy responsable y me parece que nosotros hoy estábamos en condiciones de hacer durante todo el partido lo que hicimos en el segundo tiempo; haberlo hecho en la mitad del tiempo disponible es una ventaja porque si uno supuestamente impone sus recursos durante el doble del tiempo claro que aumentan las posibilidades de que, por ejemplo, la falta de contundencia no sea el problema".