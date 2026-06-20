Mundial 2026: llegó la madre de Vozinha, figura de Cabo Verde, para verlo ante Uruguay tras su pedido de ayuda

El nombre de Vozinha se dio a conocer masivamente el pasado lunes tras lo que fue su gran labor en el histórico 0-0 de su selección, Cabo Verde, ante una de las favoritas a ganar el Mundial 2026, como es la selección de España. Sin embargo, su enorme actuación bajo los tres palos no fue lo único que llamó la atención del futbolista de 40 años, sino que también hizo un especial pedido de ayuda que se volvió viral en redes sociales.

Tras lo que fue el primer partido en la historia de los Mundiales de Cabo Verde y haberle robado puntos a la vigente campeona de Europa, el experimentado guardameta solicitó ayuda ante los medios de comunicación con el fin de que su madre, Ana Candida Évora, pudiera ingresar a Estados Unidos a verlo cumplir el gran anhelo de toda su vida: jugar una Copa del Mundo con su país.

Ana Candida Evora, por un tema de visado, no podía ingresar a uno de los países anfitriones del Mundial 2026. Sin embargo, este sábado la madre de Vozinha logró llegar a Estados Unidos y, por lo tanto, estará en el Hard Rock Stadium para verlo ante la selección de Uruguay, desde la hora 19:00, por la segunda fecha del Grupo H.

Ana Candida Evora, madre de Vozinha. Foto: AFP.

De esta manera, el sueño de la gran figura del debut de Cabo Verde frente a España se hizo realidad y estará en el estadio de Miami alentando a su hijo de cara al trascendental duelo ante el elenco que conduce técnicamente el argentino Marcelo Bielsa.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, festejando con la hinchada tras el empate con España en el campeonato Mundial 2026. Foto: Buda Mendes/Getty Images

Cabo Verde saldrá con el afán de hacer aún más historia en la Copa del Mundo, ya se sacó de encima a uno de los candidatos y querrá dar otra gran sorpresa en la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos al intentar vencer a Uruguay.

Vozinha: un arquero figura con varias vallas invictas

Vozinha es la figura del partido de España vs. Cabo Verde en el Mundial 2026. Foto: AFP.

El apodo y la historia del arquero de 40 años de los Tiburones Azules se viralizó y ganó millones de seguidores en redes sociales. Fue figura con España y el cero en el arco ninguna casualidad. Desde 2025, Cabo Verde jugó 13 partidos y mantuvo el cero en el arco en 9 de ellos. Solo recibieron 6 goles y tres fueron ante Libia (empate 3-3).