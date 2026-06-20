El buen gesto de los hinchas paraguayos tras la victoria ante Turquía en el Mundial 2026 que se hizo viral

Paraguay cosechó una victoria clave y muy sufrida ante Turquía por 1-0 por el Grupo D del Mundial 2026. Por varios motivos: marcó el único gol del partido a los 64 segundos a través de un gran disparo de Matías Galarza y en el final de la primera parte se quedó con 10 jugadores por la roja a Miguel Almirón.

En tal sentido, el elenco del argentino Gustavo Alfaro lo tuvo todo cuesta arriba, pero finalmente se quedó con sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 y, tras lo que había sido la dura goleada en contra por 4-1 ante Estados Unidos, aún está en carrera por avanzar a los dieciseisavos de final.

Sin embargo, lo destacado no solo estuvo en el verde césped, sino también en las gradas por parte de los hinchas paraguayos porque se volvió viral el bueno gesto que tuvieron los fanáticos de esa selección.

Una vez finalizado el encuentro, se vio cómo los simpatizantes de la albirroja comenzaron a levantar la basura que habían dejado en el Levi's Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos.

En uno de los videos que subió las redes de Conmebol se observa cómo los hinchas dejan limpias las gradas del estadio que albergó el segundo partido que disputó el combinado guaraní en la Copa del Mundo 2026.

Los hinchas de la @Albirroja se quedaron a limpiar tras la victoria de su selección en la #CopaMundialFIFA 👏🇵🇾 pic.twitter.com/oXUsUgZ91I — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 20, 2026

La roja que vio Miguel Almirón

Miguel Almirón tras sufrir la expulsión en el partido entre Turquía y Paraguay. Foto: AFP.

"Ley Prestianni". Así la llamaron de forma popular luego del revuelo que generó el argentino Gianluca Prestianni al discutir con el brasileño Vinicius Jr en el marco de la UEFA Champions League en un partido entre Benfica y Real Madrid donde el norteño aseguró sufrir discriminación.

"Cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un rival podrá ser sancionado con una tarjeta roja", indica la regla que sufrió Miguel Almirón en el partido entre Turquía y Paraguay. El guaraní, en un momento caldeado del encuentro, se llevó la mano al rostro y se dirigió a Mert Muldur.

Rápidamente, el lateral turco le advirtió al asistente del salvadoreño Iván Barton que se había dado esa situación y el central inmediatamente fue llamado por el VAR. A través de la asistencia tecnológica se confirmó que el futbolista del Atlanta United efectivamente se había tapado la boca y por lo tanto la decisión fue de expulsión.

¡ALMIRÓN EXPULSADO POR TAPARSE LA BOCA!



Paraguay se quedó con 10 jugadores tras ocultar sus labios mientras le dijo algo a Mert Müldür.



Primera vez que se aplica la nueva regla.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mJcQAl42nd — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Lo que se le viene a Paraguay

Matías Galarza celebra el gol con el que Paraguay se impuso ante Turquía en el Mundial 2026. Foto: AFP.

La selección de Paraguay se prepara para cerrar su participación en la fase de grupos del Mundial 2026: será el próximo jueves cuando se mida ante Australia en el Levi's Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos, a partir de la hora 23:00.