Análisis a Cabo Verde en el Mundial: sus cinco principales virtudes y qué oportunidades le presenta a Uruguay

Empataron frente a España en su debut por el Mundial 2026; nada mal para una selección que buscó jugadores por LinkedIn. Su entrenador, Bubista (55) la integró como futbolista y ahora como DT la llevó a los cuartos de final de la Copa África y a su primera Copa del Mundo.

Cabo Verde tiene varias virtudes, pero seguramente no le planteará a Uruguay un partido muy distinto al que le hizo a España y eso a la Celeste le presente una serie de oportunidades al saber a lo que se enfrenta.

Zona minada: un bloque defensivo bajo que ya dio resultado

¿Por qué no repetir algo que ya funcionó?. Cabo Verde le planteó a España un 4-1-4-1 con zonas difíciles de entrar para los españoles: el área y la zona entre el mediocampo y la medialuna. Kevin Lenini es el pivote entre las dos líneas de cuatro, un solucionador, y la Furia Roja se vio obligada a jugar por las bandas. Con otro obstáculo.

Duplican la marca ante jugadores clave: ya lo hicieron con Lamine Yamal

Después de minar el centro del campo y obligar a España al juego por las bandas, Cabo Verde puso otra barrera que quedó de manifiesto cuando ingresó Lamine Yamal a jugar los últimos 20 minutos. Cada vez que el extremo recibió por banda derecha, lo marcaron de a dos jugadores, evitando la diagonal y reduciendo más los espacios.

Amigos del reloj: crecen a medida que pasa el tiempo

Uruguay no será un rival muy distinto a España y el partido puede dar las mismas sensaciones. Cabo Verde viene de lograr un empate histórico, pero dio la impresión de que, de recibir un gol en los primeros minutos, el resultado habría sido muy distinto. Conforme se mantuvo el arco en cero, fueron ganando en confianza en su planteo.

Vozinha: un arquero figura con varias vallas invictas

El apodo y la historia del arquero de 40 años de los Tiburones Azules se viralizó y ganó millones de seguidores en redes. Fue figura con España y el cero en el arco ninguna casualidad. Desde 2025, Cabo Verde jugó 13 partidos y mantuvo el cero en el arco en 9 de ellos. Solo recibieron 6 goles y tres fueron ante Libia (empate 3-3).

Ryan Mendes y Sidny Lopes Cabral son el equilibrio por las bandas

El primero es el capitán y goleador histórico a sus 36 años. Extremo, busca mucho la línea de fondo. Si Cabo Verde saca una contra, es muy probable que pase por sus pies. Participó en dos de los tres goles ante Serbia (amistoso pre Mundial). Lopes Cabral (23), lateral en Benfica, hace toda la banda y equilibra por la zona izquierda.

Ryan Mendes, capitán y goleador histórico de Cabo Verde, jugando en el Mundial 2026 frente a España. Foto: EFE

“Creamos suficientes ocasiones. Nos faltó frescura y finura”, confesó Luis de la Fuente. “Fue un planteamiento sólido por parte de Cabo Verde, pero si hubiésemos marcado gol al principio hubiese sido diferente”, analizó Unai Simón. Los declaraciones del entrenador y el arquero españoles no suenan muy distintas a las de protagonistas de Nacional o Peñarol cuando enfrentan a muchos equipos menores y no logran el resultado. Fue de esa clase de partidos y seguramente el de mañana también lo sea. Entonces, ¿qué clase de oportunidades puede tener la Celeste ante este planteo? Uruguay tendrá que imponerse, con paciencia, no demasiada, pero con un factor clave: la sorpresa.

Un gol al inicio sería ideal, pero si no llega Cabo Verde le dará la pelota a Uruguay y poblará el centro para llevarlo a las bandas y dejarlo sin espacios. Buena coyuntura para jugadores con más labor ofensiva que defensiva. Por ejemplo, Nicolás De la Cruz en lugar de Manuel Ugarte.

La manera de romper con un bloque bajo es la sorpresa. El remate de afuera siempre es opción, los cambios de frente repentinos también, pero que Guillermo Varela y Juan Manuel Sanabria pasen al ataque para acompañar a los extremos será vital y Brian Rodríguez a pierna cambiada, como el otro día frente a Arabia Saudita, podría ser un revulsivo. Y esas triangulaciones del inicio del ciclo Marcelo Bielsa que se fueron perdiendo con el paso del tiempo y eran una sensación al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.