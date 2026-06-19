“Hay que imponerlo”: Bielsa confesó la prioridad de Uruguay vs. Cabo Verde y qué hace destacar a Fede Valverde

Las victorias y las derrotas en el fútbol duran un solo día y no hay tiempo de lamentarse. Los empates, también. Uruguay debutó igualando 1-1 ante Arabia Saudita en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 y ya se enfoca en su próximo rival: Cabo Verde. El entrenador Marcelo Bielsa habló del siguiente adversario y destacó las características que hacen de Federico Valverde, uno de los capitanes de la Celeste, un jugador distinto.

La selección uruguaya tuvo un primer buen cuarto de hora en su estreno, pero el equipo árabe sacó rédito de una falencia de Uruguay, que no estuvo fino en la marca de la pelota quieta, y abrió la cuenta en un tiro de esquina. Para el segundo tiempo, la Celeste mostró otra actitud, rebeldía y los cambios de Bielsa lograron un buen impacto. Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria, ingresaron muy bien y lograron imponerse por las bandas.

En parte, lograr ese tipo de diferencias es lo que Uruguay intentará conseguir ante Cabo Verde, que viene de empatar sin goles ante España. Marcelo Bielsa se refirió al respecto. “Yo no puedo anticipar la forma en la que vaya a elegir jugar Cabo Verde. Es un equipo físicamente sólido, técnicamente apto y está bien preparado. Es un equipo de carácter”, destacó el Loco y estableció lo más importante para Uruguay.

Vozinha ataja un remate en el partido entre Cabo Verde y España por el Mundial 2026 Foto: EFE

“La prioridad nuestra está claramente enfocada a establecer diferencias entre lo que Uruguay es como equipo y la calidad de sus individualidades. Eso hay que imponerlo. De hecho ese mismo ejercicio tuvo que enfrentarlo España y le costó generar diferencias, aunque obviamente mereció ganarlo el partido. Tuvo la pelota, jugó en campo rival, pero no siempre se consigue lo que se merece y en el fútbol se evalúa casi exclusivamente lo obtenido”, dijo el entrenador de Uruguay, para las cámaras de DSports.

Bielsa, que no suele extenderse demasiado salvo en conferencias de prensa, dedicó una respuesta a explicar qué es lo que hace de Valverde un jugador diferente y “completo”, como lo definió.

EL ANÁLISIS DE BIELSA ANTES DE ENFRENTAR A CABO VERDE 🇺🇾



⚽ El DT de Uruguay palpitó el duelo de este domingo y dejó elogios para Fede Valverde. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/M6AgnaxjQc — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 19, 2026

“Es un jugador completo, dinámico, que no tiene problemas de perfil, que tiene gol, media distancia, centro, sorpresa, desmarque, trabajo, recuperación. Hay pocos jugadores que reúnan en sí mismos tantas facetas diferentes del juego”, manifestó Bielsa.

Y, para desarrollar su concepto, explicó: “Normalmente el que crea, no recupera, el que sorprende, no defiende, el que es dinámico, no encuentra la pausa… Valverde reúne todas las posibilidades que reclama un partido y que son variadas y distintas”.