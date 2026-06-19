Un festejo atípico: Rodrigo Bentancur celebró el cumpleaños de su hija en pleno Mundial 2026 con Uruguay

Lucía, o Luchi, como le dicen sus padres, cumplió cuatro años. Es hija de Rodrigo Bentancur, futbolista de la selección uruguaya, y su pareja Melany La Blanca. Como le sucedió en la Copa América 2024, le tocó celebrar su cumpleaños con su papá compitiendo con Uruguay, aunque esta vez fue en el Mundial 2026.

En esta ocasión, el mediocampista de Tottenham, que se encontraba concentrado con el plantel Celeste, pudo festejar junto a su hija mayor y, con la ropa de entrenamiento de la selección, se tomó una foto que compartió su esposa. También son papás de Theo, nacido en abril de este año.

"Mi bebita mayor y la reina nuestras vidas. Desde hace cuatro años que nos das el amor más puro y genuino. Llenando nuestros días de alegría, risas; Y demostrándonos lo increíble que sos con tus ocurrencias, con tus ideas y con tu inteligencia. Sos la bebita que siempre soñamos y mucho más. Mamá y papá van a estar siempre acompañándote en cada paso que des y cuidándote como desde el primer día. Vos y tu hermano son lo más hermoso que tenemos. Te amamos tanto tanto", escribió La Blanca acompañando el carrusel de fotos.

La pequeña también se tomó fotos con amigas e hijas de otros futbolistas, como fue el caso de las dos niñas de Vanesa Britos, pareja de Nicolás De la Cruz.

Las visitas familiares

Fairmont Mayakoba, el hotel donde se hospeda Uruguay durante el Mundial 2026. Foto: Mateo Vázquez.

El miércoles por la tarde los futbolistas del plantel de Uruguay tuvieron una tarde de dispersión dentro del Fairmont Mayakoba y varias de las familias visitaron a los jugadores en el paradisíaco lugar de Playa del Carmen, donde la Celeste eligió su centro de concentración. Ya estaba estipulado desde antes de comenzar la Copa del Mundo un cronograma en el que las familias iban a poder visitar a sus seres queridos

Esa organización no es de todos los días; justo coincidió que este miércoles el técnico Marcelo Bielsa dispuso de un entrenamiento por la mañana debido a las altas temperaturas y así a los jugadores les quedó la tarde libre. No todas las familias están en México, algunas optaron por quedarse en Miami a la espera del partido del domingo contra Cabo Verde.

Por ejemplo, la pareja de Federico Valverde —Mina Bonino— viajó desde Miami a Cancún junto a sus hijos para acompañar al Pajarito lo más cerca posible. La familia de Manuel Ugarte también está en México.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dispuso, en coordinación con el cuerpo técnico y el área deportiva, que las familias se pueden alojar en la misma zona, aunque no es el mismo hotel que los futbolistas. Por la entrada principal que da a la ruta que une Cancún con Playa del Carmen, se ingresa a cuatro hoteles diferentes (uno de ellos el de Uruguay) por lo que están prácticamente en el mismo predio.