El tercer cambio que prepara Bielsa para jugar contra Cabo Verde: Nicolás De la Cruz se mete entre los titulares

Enviados - Playa del Carmen

La selección uruguaya entrena este viernes por la mañana en el Fairmount Mayakoba de Playa del Carmen en lo que es la penúltima práctica del equipo que dirige Marcelo Bielsa de cara al partido con Cabo Verde por la segunda fecha del Mundial 2026, este domingo desde las 19 horas de Uruguay.

En una nueva jornada calurosa, que tuvo a los regadores prendidos hasta el ingreso de la prensa a sus 15 minutos permitidos, y como acostumbra el argentino, los trabajos se dividieron en los dos grupos: titulares y suplentes, mientras los arqueros trabajaron con el entrenador de arqueros Enzo Ferrari.

La principal novedad, además de que se confirma que Darwin Núñez y Matías Viña están trabajando con el equipo suplente, es que también aparece Manuel Ugarte (titular ante Arabia) y no está Nicolás De la Cruz.

Nicolás de la Cruz trabajando con los titualres en un entrenamiento de Uruguay. Foto: Mateo Vázquez.

De esta manera, se impone como el tercer cambio del rosarino respecto al once ante Arabia, y se meten en el equipo Juan Manuel Sanabria, Agustín Canobbio y Nicolás De la Cruz.

Con esta información, se pude concluir que el equipo que se perfila para ser titular contra Cabo Verde es con Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz como interior por izquierda, Canobbio como extremo derecho, Maxi Araújo como extremo izquierdo y Federico Viñas como '9'.

Tras el entrenamiento, sobre las 13 horas, dos futbolistas uruguayos hablarán con la prensa.

El plantel volverá a realizar movimientos este sábado para luego, a primera hora de la tarde, partir en vuelo chárter de la organización desde Cancún a Miami y quedar ya instalados en el mismo hotel que utilizaron previo al duelo contra Arabia Saudita. Cabe recordar que la Celeste volverá siempre a la base de Playa del Carmen.

