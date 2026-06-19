Mundial 2026 en vivo hoy 19 de junio: entrenamiento de la selección uruguaya, partidos del día y las novedades

Para la jornada de hoy, viernes 19 de junio, el calendario del Mundial 2026 presenta cuatro encuentros. La acción comenzará a las 16:00 de Uruguay con el enfrentamiento entre Estados Unidos vs. Australia.
Posteriormente, a las 19:00, se verán las caras las selecciones de Escocia y Marruecos. La noche continúa con el partido entre Brasil y Haití, programado para las 21:30, y finalmente, la actividad del día cerrará con el duelo entre Turquía y Paraguay a las 00:00.
Mientras tanto, la selección uruguaya entrenará en México, previo a viajar a Miami para disputar el segundo partido de la fase de grupos ante Cabo Verde.
Tejera debutó en Mundiales y tuvo que arbitrar al primer clasificado a dieciseisavos
La selección de México derrotó este jueves por la noche por 1-0 a Corea del Sur en un partido de la segunda fecha del Grupo A en el Estadio Guadalajara y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final. Lo logró bajo el arbitraje de un equipo uruguayo casi en su totalidad, encabezado por el internacional Gustavo Tejera.
El montevideano de 38 años, que ya había dirigido en Libertadores y Sudamericana, tiene licencia FIFA desde 2018 y este jueves hizo su debut en una Copa del Mundo acompañado de una terna que podría ser la de un clásico uruguayo, con Nicolás Tarán y Carlos Barreiro, lo apoyaron desde el VAR Leodan González y Antonio García, cerrando el partido sin polémicas y con un arbitraje correcto.
Entrenamiento de la selección en México previo a Cabo Verde y la palabra de los jugadores
La Celeste entrena este viernes desde las 11:30 de Uruguay, 9:30 de Playa del Carmen, y sobre las 13:00 de la jornada dos futbolistas atenderán a la prensa para dar sus sensaciones previas al encuentro ante Cabo Verde, por la segunda fecha del Mundial.
Hakimi será juzgado por violación y rompió el silencio
"La justicia me miró a los ojos y dijo: 'Si no fueras conocido, no habría caso'"
El futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado por violación por la justicia francesa, indicó este viernes el tribunal de apelación de Versalles en un comunicado. Está acusado desde febrero de 2023, cuando una joven lo denunció asegurando que el futbolista la había violado. De momento no se ha comunicado la fecha del proceso.
Poco después del anuncio, el jugador del Paris Saint-Germain, que siempre ha tachado de "falsa" esa acusación, afirmó que espera su proceso "con impaciencia".