Mundial 2026 en vivo hoy 19 de junio: entrenamiento de la selección uruguaya, partidos del día y las novedades

Para la jornada de hoy, viernes 19 de junio, el calendario del Mundial 2026 presenta cuatro encuentros. La acción comenzará a las 16:00 de Uruguay con el enfrentamiento entre Estados Unidos vs. Australia.

Posteriormente, a las 19:00, se verán las caras las selecciones de Escocia y Marruecos. La noche continúa con el partido entre Brasil y Haití, programado para las 21:30, y finalmente, la actividad del día cerrará con el duelo entre Turquía y Paraguay a las 00:00.

Mientras tanto, la selección uruguaya entrenará en México, previo a viajar a Miami para disputar el segundo partido de la fase de grupos ante Cabo Verde.

