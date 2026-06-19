Hakimi será juzgado por violación: "La justicia me miró a los ojos y dijo: 'Si no fueras conocido, no habría caso'"

El futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado por violación por la justicia francesa, indicó este viernes el tribunal de apelación de Versalles en un comunicado. Está acusado desde febrero de 2023, cuando una joven lo denunció asegurando que el futbolista la había violado. De momento no se ha comunicado la fecha del proceso.

Poco después del anuncio, el jugador del Paris Saint-Germain, que siempre ha tachado de "falsa" esa acusación, afirmó que espera su proceso "con impaciencia".

"La justicia me miró a los ojos y me dijo: 'Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso'. Espero este proceso desde el primer día. Y lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar", escribió en redes sociales Hakimi, que actualmente está jugando en el Mundial 2026 con Marruecos, selección que lidera.

"Opté por callarme durante años. Pensé que mantenerme digno, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran buenas decisiones", agregó el jugador de 27 años.

"Esperábamos esta confirmación. De momento no se ha dicho que sea culpable de nada", apuntó por su parte su abogada, Fanny Colin.

La letrada de la parte civil, Rachel-Flore Pardo, señaló en tanto que "después de más de tres años de lucha judicial, tras haber sido calumniada y arrastrada al barro por la defensa de Achraf Hakimi, a mi clienta esta decisión le aporta alivio y esperanza".

En mayo, Hakimi había solicitado ante la justicia el sobreseimiento del caso.

Según dijo en el momento de los hechos una fuente policial, la joven contó que había conocido a Achraf Hakimi en enero de 2023 a través de la red social Instagram y que fue a su casa en un vehículo con conductor (VTC) encargado por el jugador.

Según dijo la supuesta víctima, Hakimi la besó y le hizo tocamientos sin su consentimiento, antes de violarla.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

En base a AFP.