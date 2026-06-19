Qué lesión sufrió Ismael Koné en el Canadá-Qatar: tiempo de recuperación y su mensaje tras la operación

El 6 a 0 con el que Canadá se impuso ante Qatar el pasado martes, fue un resultado histórico para el fútbol local. Sin embargo, la lesión que sufrió Ismael Koné al minuto 54, apagó las luces de un encuentro histórico para el campeonato Mundial. En aquel momento, el catarí Assim Madibo intentó sacarle la pelota y le propinó una patada al mediocampista canadiense que le provocó una fractura de tibia y peroné.

En las últimas horas, el jugador del Sassuolo fue operado de urgencia y publicó un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram. "He sentido muchísimo su cariño y apoyo, muchísimas gracias", escribió.

Canadá ya ganaba 3 a 0 cuando el jugador cayó lesionado, pero en el momento en que Nathan-Dylan Saliba -futbolista que entró en reemplazo de Koné-, convirtió el cuarto gol, levantó en alto la camiseta número 8 en homenaje al lesionado.

Nathan Saliba le dedica el gol a Ismael Koné. Foto: AFP.

"No se imaginan lo agradecido que estoy con todos los que me han contactado y rezado por mí. Le doy gracias a Dios por ello, porque no todo el mundo tiene tanta suerte", señaló.

Kone también agradeció a sus compañeros. "Quiero que sepan que los quiero con todo mi corazón y que nuestra hermandad significa todo para mí. Nunca olvidaré lo que hicieron ayer. Volveré pronto y entonces crearemos aún más recuerdos hermosos juntos", dijo el mediocampista.

Tiempo de recuperación previsto para Ismael Koné

Tras la cirugía, el jugador llevará a cabo un proceso de rehabilitación que le mantendrá entre cuatro y cinco meses fuera de las canchas hasta poder volver a jugar con normalidad. Madibo, que fue expulsado por la gravedad de su patada tras la revisión del VAR, se mostró visiblemente afectado por una situación en la que no se le vio intencionado de lesionar a su rival.

La lesión representa una baja sensible para los locales, cuyo plantel se observó consternado durante el partido. Koné, de solo 24 años, se consolidó en los últimos torneos como una de las principales figuras de una selección que mejoró mucho su nivel -incluso compitió por el tercer puesto con Uruguay en la Copa América 2024-.

Lo que está claro es que el mediocampista no volverá a jugar por el Mundial 2026, certamen en el que la clasificación de Canadá a los dieciseisavos de final se encuentra cercana. El equipo anfitrión sumó cuatro unidades por el grupo B luego de golear a Qatar y empatar 1 a 1 ante Bosnia y Herzegovina en la primera fecha.

Con información de EFE