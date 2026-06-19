Dónde juega Uruguay frente a Cabo Verde este domingo 21 de junio por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026

La selección uruguaya jugará este domingo 21 de junio frente a Cabo Verde por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas de Uruguay y puede llegar a dejar a la Celeste encaminada hacia la clasificación a los dieciseisavos de final, si logra la victoria.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa debutaron con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita, mientras que Cabo Verde también igualó, pero sin goles ante España.

Así están las posiciones del Grupo H en este momento:

Dónde juega Uruguay este domingo

Tal y como ocurrió en su debut, Uruguay jugará frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de la sede de Miami. Será su último encuentro en ese recinto, al menos, en la fase de grupos. Su último choque, ante España, será en el Estadio Akron de Guadalajara, México.

El Hard Rock, casa de los Miami Dolphins de la NFL, lleva el nombre "Estadio Miami" en este Mundial por razones de patrocinio, y tiene capacidad para unas 65.000 personas. Además, posee una particularidad importante: a diferencia de muchas sedes estadounidenses, ya utiliza césped natural de forma permanente. Por otro lado, cuenta con una gran cubierta que protege buena parte de las tribunas del fuerte calor y la humedad de Florida. Aun así, el clima es una amenaza en Miami.

Hard Rock Stadium de Miami durante el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. Foto: AFP

Probable 11 titular de Uruguay ante Cabo Verde

Según los periodistas enviados por El País a la concentración celeste en Playa del Carmen, Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez, es probable que haya un cambio en el lateral izquierdo, una variante de sistema y es probable que entre un extremo natural como Agustín Canobbio, siguiendo la fórmula que le rindió a la Celeste en el segundo tiempo del debut.

En el lateral entraría Juan Manuel Sanabria por Matías Viña, y Darwin Núñez se quedaría en el banco, dándole lugar a Canobbio por la banda derecha y dejando a Federico Viñas como único delantero. También está la posibilidad de que Nicolás De La Cruz se meta en el equipo titular en lugar de Manuel Ugarte. De esta manera, Bielsa volvería a su clásico esquema 4-3-3, con Maxi Araújo, Viñas y Canobbio en el ataque, y Nicolás De la Cruz (o Manuel Ugarte), Rodrigo Bentancur y Federico Valverde en el mediocampo. La defensa quedaría conformada por Sanabria, Mathías Olivera, Sebastián Cáceres y Guillermo Varela. Fernando Muslera se mantiene como arquero titular.

Entrenamiento de Uruguay previo al partido frente a Cabo Verde. Foto: Mateo Vázquez.

Qué canal pasa Uruguay vs. Cabo Verde

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible de manera gratuita por televisión abierta a través de Canal 5. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará Antel TV.

En materia de cables, el encuentro se podrá ver por DSports y por DGO, su señal de streaming. También se podrá ver por las plataformas Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DIRECTV 4K.

Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y Flow son las empresas de cable que ya cuentan con las nuevas señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones.