El momento en el que árbitro de Estados Unidos vs. Australia se acalambró y estuvo cerca de pedir el cambio

El partido estaba prácticamente sentenciado, debido a que Estados Unidos le ganaba 2-0 a Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Pero en los minutos de descuento se dio una situación insólita y fue cuando el árbitro del encuentro se acalambró y estuvo cerca de pedir el cambio.

Bajo esa misma línea, el juez alemán Felix Zwayer cayó al suelo y un jugador australiano, Aiden O'Neill, lo ayudó a estirar con el propósito de que pudiera recuperarse lo antes posible. De esta manera, se acercaron uno de los jueces de línea y otros futbolistas para ver cómo seguía todo y si necesitaba solicitar la asistencia médica.

SE ACALAMBRÓ EL ÁRBITRO Y CASI PIDE EL CAMBIO



Sobre el cierre del partido entre Estados Unidos y Australia, el alemán Felix Zwayer sufrió una molestia física. #FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/tQbaq1gdpk — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Es más, la quinta arbitra, la mexicana Sandra Ramírez, ingresó al campo de juego y le dio una bebida a Zwayer para que la tomara. Tras ese hecho, el alemán se paró, volvió a estirar y continuó unos minutos más para llevar a cabo el pitido final en el Estadio Seattle.

Quedó todo en una situación anecdótica porque el referí alemán logró terminar el partido que consumó la clasificación de la selección que dirige técnicamente el argentino Mauricio Pochettino a los dieciseisavos de final de la máxima cita mundialista que organiza la FIFA.

Los goles de la victoria de uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo 2026 llegaron en la primera parte y fueron por obra del defensor Cameron Burgess en contra en el minuto 11 y de Alexander Freeman en el minuto 44.

Lo que se le viene a Estados Unidos en la Copa del Mundo

Folarin Balogun celebra el gol de Estados Unidos ante Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. Foto: AFP.

Estados Unidos, que en el debut en la Copa del Mundo 2026 goleó 4-1 a Paraguay en el Estadio Los Ángeles, va a cerrar su participación en la fase de grupos el próximo jueves cuando se mida ante Turquía, desde la hora 23:00, en el SoFi Stadium.

Lo que se le viene a Australia en el Mundial

El equipo de Oceanía, que hace años juega por Asia, tendrá un partido importante para consumar su clasificación a la siguiente fase del Mundial en México, Canadá y Estados Unidos 2026: será el próximo jueves frente a Paraguay en el Estadio Bahía de San Francisco, a partir de la hora 23:00.