Lamine Yamal habló de su lesión, reveló cuándo podrá ser titular y fue contundente sobre Lionel Messi

A dos días del duelo entre España y Arabia Saudita por la segunda Fecha del grupo H del Mundial 2026, Lamine Yamal rompió el silencio y se refirió a su estado físico, luego de regresar a las canchas tras una lesión que lo mantuvo sin actividad oficial más de siete semanas.

El atacante de 18 años fue una de las grandes novedades del encuentro ante Cabo Verde, donde la Roja empató 0-0. Sin embargo, Lamine disputó 25 minutos donde dejó en claro que todavía no estaba preparado para afrontar un partido completo.

“Tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar el partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera”, expresó en una entrevista con la televisión pública española.

Lamine llegó a la Copa del Mundo tras recuperarse de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo dejó 54 días fuera de las canchas. Según explicó, durante la recuperación siempre tuvo como objetivo llegar en condiciones al torneo.

“Todos los jugadores, cuando se lesionan al final de la temporada, piensan en el Mundial. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado”, señaló.

El seleccionador Luis de la Fuente ya había adelantado que el futbolista podría disputar alrededor de una hora frente a Arabia Saudita, aunque todavía no confirmó si será titular o volverá a ingresar desde el banco de suplentes.

Más allá de su situación física, Yamal también habló sobre la enorme repercusión mediática que genera su figura. Se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del fútbol mundial, el delantero del Barcelona aparece en campañas publicitarias y enormes carteles distribuidos por distintas ciudades durante la Copa del Mundo.

“Lo llevo con calma. Sé lo que soy fuera de España y en España. Intento dar mi máximo nivel, que es lo que la gente quiere”, afirmó.

El extremo también fue consultado por Lionel Messi, que comenzó el Mundial con una destacada actuación frente a Argelia. Yamal no dudó al momento de definir al capitán argentino. “Cada partido demuestra que es el mejor de la historia. Si alguien tiene dudas es porque las busca. Mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor”, sentenció.

España viajó este viernes a Atlanta para completar allí su preparación de cara al encuentro del domingo, en el que buscará su primera victoria en el Mundial tras el empate en el debut.