A qué hora juega Brasil en el Mundial 2026: la Canarinha de Ancelotti se mide a Haití por el Grupo C

Brasil disputará su segundo partido del Mundial 2026 este viernes 19 de junio de 2026 frente a la selección de Haití, buscando su primer triunfo luego de comenzar empatando 1-1 con Marruecos.

El encuentro correspondiente a la fecha 2 del Grupo C se jugará en la sede de Filadelfia y comenzará a las 21:30 horas.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti tuvieron un duro inicio en la cita mundialista ya que su primera parada fue el seleccionado marroquí, semifinalista de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Luego de comenzar perdiendo por un gol de Ismael Saibari, Vinícius Júnior salió al rescate y colocó el 1-1 final.

Por su parte, Haití perdió en su debut frente a Escocia por 1-0, compitiendo hasta el final pero no logrando igualarlo.

Este encuentro será televisado para todo el territorio uruguayo por DSports en televisión por cable y DGO vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026, por lo que también será una alternativa para ver el cruce entre brasileños y haitianos. También se puede ver por Flow, DAZN y AUF.TV.

Vinícius Júnior jugando para la selección de Brasil en el partido frente a Marruecos por el Mundial 2026. Foto: EFE

Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

Hasta ahora, Escocia lidera el Grupo C con tres puntos por haber sido la única selección que logró una victoria, gracias a un tanto de John McGinn. Marruecos y Brasil están empatados con un punto, y Haití cierra la tabla de esta zona sin unidades y -1 en diferencia de goles.

Así están las posiciones del Grupo C en este momento:

Árbitros confirmados para Brasil vs. Haití

El español Alejandro Hernández será el árbitro principal del partido entre Brasil y Haití, correspondiente al Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA. Estará a cargo de impartir justicia en el encuentro junto a sus compatriotas José Enrique Naranjo como primer asistente y Diego Sánchez como segundo, según As de Madrid.

El equipo arbitral se completa con presencia suiza: Sandro Schaerer actuará como cuarto árbitro, mientras que Stephane De Almeida desempeñará el rol de quinto oficial, conformando así la terna encargada de supervisar el desarrollo del encuentro.

¿Juega Neymar frente a Haití?

El debut de Neymar en la Copa del Mundo no será frente a Haití. El jugador de 34 años se recupera de una lesión sufrida previo al Mundial y todo indica que su espera se seguirá extendiendo.

Neymar Jr. acompañando al plantel de Brasil en el Mundial 2026, a la espera de su debut. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP fotos.

El delantero se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del campeonato brasileño. El Santos informó inicialmente que tenía apenas "un edema", pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) le sometió a nuevas pruebas que constataron una lesión más grave de lo esperado, de grado II, con un tiempo estimado de baja de entre dos y tres semanas.

Queda por ver si Neymar estará listo para cerrar la fase de grupos frente a Escocia o si su debut queda para dieciseisavos de final, en caso de que Brasil clasifique.